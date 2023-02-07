Бурятия оказалась в хвосте рейтинга по вкладам в банках

Жителям республики удаётся накопить в среднем по 92 600 рублей







Авторы исследования суммировали все имеющиеся вклады, а потом разделили полученный результат на число жителей. Бурятия в списке значится на 73-м месте из 85-ти (сведений о Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР пока нет – прим.). По данным на 1 декабря 2022 года, на душу населения в нашей республике приходилось 92 тысячи 600 рублей.



Прирост вкладов за последние 12 месяцев в Бурятии составил 17,2%, а их доля в валюте – 2,5%. В соседнем Забайкалье на счетах хранят в среднем по 102 тысячи 500 рублей, в Иркутской области – по 158 с половиной тысяч.



- На 1 декабря 2022 года объём банковских вкладов физических лиц в России составил 37 триллионов 800 миллионов рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем годом ранее, – отмечает РИА Новости. – Сейчас на одного человека приходится примерно 259 200 рублей депозитов. Но этот показатель сильно варьирует в зависимости от региона.







Москва со средним размером банковского вклада на одного человека размером в 1 миллион 38 тысяч рублей, как и ранее, лидирует в рейтинге с большим отрывом даже от Санкт-Петербурга, который оказался на втором месте. Третий в перечне – Ненецкий автономный округ. Далее идут Магаданская область, Камчатка, Чукотка, Сахалин, Мурманская область и Ханты-Мансийский АО – Югра.



Эксперты объясняют это тем, что в столице России наблюдается высокая концентрация самых состоятельных людей, которые формируют там свои сбережения. В Москве проживает примерно 10% населения РФ, а в части сбережений она обеспечивает почти треть вкладов.



РИА Новости составило рейтинг российских регионов по размеру банковских вкладов населения. Эксперты выяснили, сколько в среднем удаётся накопить жителям разных субъектов РФ и как эта сумма соотносится с их доходами.