В январе аэропорт Улан-Удэ обслужил 68 грузовых рейсов

Перевозки активизировались

В январе 2023 года международный аэропорт «Байкал» в столице Бурятии обслужил 68 грузовых самолётов. Об этом сообщил 5 февраля гендиректор предприятия Дмитрий Гармаев.

«5 дней осталось до китайского нового года, - отметил он в своём телеграм-канале. - И активность грузовых авиакомпаний растёт. В этом году он совпадает с Сагаалганом. Нужно успеть вывезти как можно больше грузов до 10 февраля».

По словам Гармаева, с 10 по 25 февраля Китай резко уменьшит активность. И весь уйдёт отдыхать.

«А пока пашем, - подчеркнул он - Морозы добавили экстрима».

Из отечественных авиакомпаний, занимающихся грузоперевозками через Улан-Удэ, гендиректор выделил «Авиастар-ТУ», S7 Cargo и «Волгу-Днепр».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году международный аэропорт «Байкал» обслужил 797 грузовых самолётов. В 2022 было обслужено 406 грузовых воздушных судов. Объём обработанного груза по итогам 2023 года вырос на рекордные 67% (14,5 тысячи тонн).