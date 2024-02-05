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В январе аэропорт Улан-Удэ обслужил 68 грузовых рейсов

В январе аэропорт Улан-Удэ обслужил 68 грузовых рейсов
Экономика,  Фото:t.me/airportbaikal

Перевозки активизировались

В январе 2023 года международный аэропорт «Байкал» в столице Бурятии обслужил 68 грузовых самолётов. Об этом сообщил 5 февраля гендиректор предприятия Дмитрий Гармаев.

«5 дней осталось до китайского нового года, - отметил он в своём телеграм-канале. - И активность грузовых авиакомпаний растёт. В этом году он совпадает с Сагаалганом. Нужно успеть вывезти как можно больше грузов до 10 февраля».

По словам Гармаева, с 10 по 25 февраля Китай резко уменьшит активность. И весь уйдёт отдыхать.

«А пока пашем, - подчеркнул он - Морозы добавили экстрима».

Из отечественных авиакомпаний, занимающихся грузоперевозками через Улан-Удэ, гендиректор выделил «Авиастар-ТУ», S7 Cargo и «Волгу-Днепр».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году международный аэропорт «Байкал» обслужил 797 грузовых самолётов. В 2022 было обслужено 406 грузовых воздушных судов. Объём обработанного груза по итогам 2023 года вырос на рекордные 67% (14,5 тысячи тонн).

В январе 2024 года через улан-удэнский аэропорт прошли почти 50 тысяч пассажиров. А за весь 2023 год - 715 605 человек.
Аэропорт "Байкал" авиация грузоперевозки Китай КНР

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