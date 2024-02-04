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Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год

Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Хамбо Лама дал ещё один прогноз на високосный 2024-ый

Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).

До праздника Белого месяца остаётся чуть больше недели. Тем временем председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БСТР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал, чего ждать от 2024-го, который окажется ещё и високосным. Своими соображениями по этому поводу он поделился в Telegram.

- Некоторые люди, завершая год Зайца, немного подустали. Одни – бегать и спешить, другие – сравнивать и делать выводы. Думаю, если год умного Зайца был выводным, то год невидимого Дракона станет заводным, – отметил глава БТСР.

На следующий день он заявил, что сейчас можно проанализировать жизнь народа и сделать правильные выводы. «Потому что нас ожидает время невидимого Дракона и есть предпосылки для свершения невиданно добрых деяний, – считает председатель Сангхи.

Ранее Дамба Аюшеев дал довольно лаконичный прогноз на этот год.

- Для детей он будет благоприятным, для людей среднего возраста – средним по сложности, а вот для пожилых он окажется сложноватым для прожития, – констатировал Хамбо Лама.

Чего ждать в 2024-ом, рассказывал до этого и настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов). Он раскрыл, какие сюрпризы приготовил Зелёный Деревянный Дракон представителям всех двенадцати знаков восточного гороскопа.
Хамбо лама буддизм Сангха

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