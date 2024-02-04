Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год



Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).



До праздника Белого месяца остаётся чуть больше недели. Тем временем председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БСТР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал, чего ждать от 2024-го, который окажется ещё и високосным. Своими соображениями по этому поводу он поделился в Telegram.



- Некоторые люди, завершая год Зайца, немного подустали. Одни – бегать и спешить, другие – сравнивать и делать выводы. Думаю, если год умного Зайца был выводным, то год невидимого Дракона станет заводным, – отметил глава БТСР.





На следующий день он заявил, что сейчас можно проанализировать жизнь народа и сделать правильные выводы. «Потому что нас ожидает время невидимого Дракона и есть предпосылки для свершения невиданно добрых деяний, – считает председатель Сангхи.





- Для детей он будет благоприятным, для людей среднего возраста – средним по сложности, а вот для пожилых он окажется сложноватым для прожития, – констатировал Хамбо Лама. Ранее Дамба Аюшеев дал довольно лаконичный прогноз на этот год.- Для детей он будет благоприятным, для людей среднего возраста – средним по сложности, а вот для пожилых он окажется сложноватым для прожития, – констатировал Хамбо Лама.



