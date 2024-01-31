Вырос объём перевозок внешнеторговых грузов через погранпереход Наушки

Рост составил около 40%



В 2023 году через пограничный железнодорожный переход, расположенный на российско-монгольском участке границы между железнодорожными станциями Наушки (Бурятия) и Сухэ-Батор (Монголия), проследовало более 8 млн тонн внешнеторговых грузов. Это в 1,4 раза превышает показатели, зафиксированные по итогам 2022 года.



- В частности, объёмы экспортных грузов, переданных в прошлом году по железной дороге из России в Монголию, составили более 2,7 млн тонн (+12,5%), а транзитом через Монголию в Китай – 3,6 млн (рост в 1,8 раза). В свою очередь из Китая в Россию транзитом по Монголии – перевезено более 1,5 млн тонн грузов (рост в 1,5 раза), из Монголии в Россию передано более 172 тыс. тонн (-6%), - сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Отметим, что объём внешнеторговых грузовых перевозок между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой через станцию Забайкальск в Забайкалье в 2023 году составил 22 млн тонн, что на 32% выше показателя 2022 года. Экспорт из РФ в КНР через Забайкальск по сравнению с 2022 годом увеличился на 37% и составил 19,5 млн тонн. Основную долю составили уголь (5,9 млн тонн), железная руда (4,1 млн тонн), лесные грузы (2,8 млн тонн) и бумага (1,9 млн тонн). Объём импорта в РФ из КНР вырос к уровню 2022 года на 5% и составил 2,5 млн тонн. Основная его доля приходится на промышленное оборудование и товары народного потребления.



