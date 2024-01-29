В Бурятии запустили модернизированный энергоблок Гусиноозёрской ГРЭС

Его ресурс продлён до 2039 года

27 января в Гусиноозёрске на территории электростанции прошла торжественная церемония запуска второго энергоблока Гусиноозёрской ГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии. Была организована видеосвязь с Москвой. Команду запуска дал министр энергетики России Николай Шульгинов. На станции энергоблок запустили глава Бурятии Алексей Цыденов, представители Гусиноозёрской ГРЭС Максим Человечкин и Александр Шмыглёв.

– Модернизация ГРЭС позволила укрепить стабильность работы станции и увеличить мощности блока со 190 до 210 МВт, - заявил Алексей Цыденов. - Теперь ресурс основных узлов котлоагрегата продлён до 2039 года. Гусиноозёрская ГРЭС является крупнейшей в Забайкалье электростанцией. Её мощности снабжают не только Бурятию и Иркутскую область, но и частично Монголию. 8 из 10 лампочек в республике светятся благодаря нашей Гусиноозёрской ГРЭС.

Обновление энергоблока стало возможным благодаря участию компании «Интер РАО - Электрогенерация», филиалом которой является Гусиноозёрская ГРЭС, в президентской программе модернизации тепловой энергетики.

Член Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Наговицын сообщил в своём телеграм-канале, что «всё оборудование для модернизации произвели российские машиностроительные предприятия».

По его словам, программа модернизации тепловой энергетики России предусматривает обновление до 2030 года 47 ГВт энергетической мощности и позволит замедлить темп старения оборудования, повысит надежность энергоснабжения потребителей и даст мощный импульс для развития отечественного энергомашиностроения.

