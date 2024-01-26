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В 2023 году на ВСЖД поступило 20 современных тепловозов

В 2023 году на ВСЖД поступило 20 современных тепловозов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

У них экономичный двигатель

В 2023 году на Восточно-Сибирскую железную дорогу (ВСЖД) поступило 20 новых тепловозов серии ТЭМ-18ДМ. Эти локомотивы оборудованы новой, увеличенной в размерах кабиной машиниста, а также более совершенным и экономичным дизель-генератором. Он позволяет при одинаковом объёме работ снизить удельный эффективный расход топлива с 225 до 197 г/кВтч.

Новые локомотивы задействованы в перевозке грузовых поездов по Транссибу и БАМу, сообщает пресс-служба дороги.

Отмечается, что по итогам 2023 года грузооборот на ВСЖД увеличился на 5,9% по сравнению с 2022 годом и составил 214 млрд тонно-км. 

Как сообщал «Байкал-Daily», перевозка контейнером на дороге в 2023 году выросла на 12 процентов. ВСЖД перевезла более 12 млн пассажиров. 

Справка:

Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ – односекционный тепловоз c электрической передачей постоянного тока, c несущей главной рамой и кузовом капотного типа. Тепловоз выпускается Брянским машиностроительным заводом в разных модификациях с 1992 года. Он предназначен для маневровой, вывозной и лёгкой магистральной работы на железных дорогах и промышленных предприятиях.

ВСЖД железная дорога локомотивы БАМ Транссиб

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