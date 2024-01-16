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На ВСЖД в 2023 году перевозки контейнеров увеличились на 12 процентов

На ВСЖД в 2023 году перевозки контейнеров увеличились на 12 процентов
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко

Дорога отправила  443,5 тыс. шт.

В 2023 году на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) во всех видах сообщения перевезено 568,8 тыс. контейнеров ДФЭ (стандартный контейнер длиной 20 футов (6,1 м) и шириной 8 футов (2,44 м) – ред.). Это на 12% выше показателя 2022 года, сообщает пресс-служба дороги.

Количество груженых контейнеров, отправленных за двенадцать месяцев во всех видах сообщения, выросло на 7,1% и составило 443,5 тыс. ДФЭ (перевезено 5,6 млн тонн грузов (-3,6%), в том числе:

- лесные грузы – 114 тыс. ДФЭ (-15% к уровню 2022 года);

- бумага – 72,8 тыс. (-15,7%);

- автомобили и комплектующие – 52 тыс. (рост в 2,6 раза);

- метизы – 44 тыс. (рост в 1,6 раза);

- промышленные товары – 37,2 тыс. (+12,9%);

- химикаты и сода – 27 тыс. (-6,6%);

- цветные металлы – 24,5 тыс. (+10%);

- машины, станки, двигатели – 24,4 тыс. (рост в 1,4 раза);

- зерно – 5,7 тыс. (рост в 1,8 раза);

- каменный уголь – 4,5 тыс. (-38,4%);

- черные металлы – 3,6 тыс. (рост в 1,3 раза);

- лом черных металлов – 3 тыс. (-30,1%);

- нефть и нефтепродукты – 2,8 тыс. (рост в 1,7 раза);

- строительные грузы – 2,4 тыс. (рост в 1,6 раза);

- остальные и сборные грузы – 16,4 тыс. (+15%).

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году на ВСЖД увеличились и перевозки пассажиров.


ВСЖД грузоперевозки железная дорога экспорт импорт

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