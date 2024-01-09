В Туве начали собирать дроны

Экономика, Фото: правительство Тувы

В дальнейшем в республике будут наращивать выпуск БПЛА



Правительство Тувы поддержит производство беспилотников, которое около месяца назад в республике запустил ветеран СВО. Сейчас ведётся сборка БПЛА двух типов: ударных и используемых для разведки. Производство боевых дронов инициатор начал на собственные средства, полученные от государства за ранение в бою.



- Имя ветерана, запустившего это производство, по понятным причинам назвать не могу. Только отмечу, что он кавалер ордена Мужества и ордена «Буян-Бадыргы». Перед спецоперацией, где он был ранен, воевал в Сирии, - заявил глава Тувы Владислав Ховалыг.



Пока производство тувинских беспилотников ограничено – они используются только для тактического обучения бойцов. Однако при поддержке правительства Тувы в республике будут наращивать выпуск дронов. Так, глава региона сообщил о необходимости её запуска в промышленных объёмах. Об этом пишет официальный портал Республики Тыва.

