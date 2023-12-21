Путин пообещал большое будущее Восточному полигону РЖД

Речь о развитии БАМа и Транссиба

Президент России Владимир Путин провёл поздно вечером 20 декабря совещание по развитию Восточного полигона железных дорог. В него входят участки БАМа и Трансиба на территории Бурятии.

- Мы последовательно расширяем провозную способность Восточного полигона начиная с 2013 года, - сказал президент. - В ходе первого этапа проложено и обновлено свыше пяти тысяч километров путей, построены и реконструированы мосты, тоннели, тяговые подстанции и объекты локомотивного хозяйства. В результате в 2021 году провозная способность БАМа и Транссиба выросла до 144 миллионов тонн в год. Однако целевые показатели, напомню, были выше, а именно 157–168 миллионов тонн в год. При этом некоторые работы в рамках первого этапа ещё продолжаются.

По словам Путина, в том же, 2021 году стартовал второй этап проекта. Он рассчитан по 2024 год включительно, когда грузопоток обеих магистралей должен увеличиться до 180 миллионов тонн в год.

- Ещё раз подчеркну: восточное направление железных дорог, все мы это понимаем прекрасно, крайне востребовано. Объёмы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд. Учитывая эти перспективы, нам нужно чётко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объёме будет увеличиваться их провозная способность, - потребовал президент.

Нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки, с небольшими затратами расширить возможности железных дорог.

- Добавлю, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о её поддержании в нормативном состоянии. Здесь также есть проблемные участки. При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и посёлков.

«Байкал-Daily» сообщал, что между Северобайкальском и Нижнеангарском на днях открыли движение на двухпутной вставке. Это позволит увеличить провозную способность БАМа в границах Восточно-Сибирской железной дорог на участке Лена - Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год.



А на развитие бамовского Северобайкальска до 2030 года выделят 29,5 миллиардов рублей.

«Через Бурятию проходят две главные железнодорожные магистрали страны - БАМ и Транссиб, поэтому влияние РЖД на жизнь республики невозможно переоценить, - отметил 15 декабря на Железнодорожном съезде глава Бурятии Алексей Цыденов. - Это и больницы, и поликлиники, детские лагеря, дома культуры, облагороженные парки, корпоративные жилищные программы для сотрудников».

