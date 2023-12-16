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Глава Бурятии назвал РЖД «социально-ориентированной компанией»

Глава Бурятии назвал РЖД «социально-ориентированной компанией»
Власть,  Фото:t.me/alexeytsydenov

Она сильно помогает республике

15 декабря в Москве прошёл IV Железнодорожный съезд. В нём принял участие президент России Владимир Путин. Среди делегатов съезда - глава Бурятии Алексей Цыденов. Он имеет железнодорожное образование. До 2017 года курировал РЖД в ранге заместителя министра транспорта России, а с декабря 2011 года по июнь 2012 года руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

«Наши северобайкальцы рассказали Владимиру Владимировичу Путину о своей работе, - поделился Цыденов в своём телеграм-канале. - Также президент вручил высокую награду - орден Дружбы - нашему земляку Саяну Бадонову, который работает начальником путевой машинной станции 58 Московской дирекции по ремонту пути. От всей души поздравил Саяна Борисовича с высокой наградой!».

Глава Бурятии рассказал на съезде о реализации компанией РЖД социальных и инвестиционных проектов на территории республики.

«Через Бурятию проходят две главные железнодорожные магистрали страны - БАМ и Транссиб, поэтому влияние РЖД на жизнь республики невозможно переоценить, - отметил он. - Это и больницы, и поликлиники, детские лагеря, дома культуры, облагороженные парки, корпоративные жилищные программы для сотрудников».

По словам Цыденова, только за последние годы компания вложила в развитие ведомственных учреждений здравоохранения порядка 261 млн рублей. В рамках оказания благотворительной помощи муниципальным детским садам, школам и другим учреждениям Бурятии выделено порядка 230 млн рублей.

«На следующий год будем отмечать 50-летие начала строительства БАМа. Одним из знаковых городов является Северобайкальск. ОАО «РЖД» строит для всех жителей города хоккейный крытый корт, обеспечило ремонт «Гимназии № 5» имени Л.В. Усыниной, а также строительство многофункциональной спортивной площадки, облагораживает придомовые территории, детские игровые и спортивные площадки».

В соответствии с совместной программой компании и Республики Бурятия по развитию мест локального проживания в посёлках Кичера, Новый Уоян и Северомуйск предусмотрена реализация 44 мероприятий, направленных на развитие сфер культуры, спорта, здравоохранения, образования. Из них  10 мероприятий будет реализовано за счёт средств ОАО «РЖД», остальные за счёт средств бюджета республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уверен, что «РЖД - это образец социально-ориентированной компании»

РЖД железные дороги Путин

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