06 декабря

05 декабря

Популярное

Частный аэродром Эльга в Якутии впервые принял первый грузовой самолёт

Частный аэродром Эльга в Якутии впервые принял первый грузовой самолёт
Экономика,  Фото:пресс-служба авиакомпании «Авиакон Цитотранс».

Ил-76 привёз огромный трансформатор

3 декабря на посадочной площадке, построенной в 2023 году на Эльгинском угольном месторождении в Южной Якутии, в первый раз приземлился тяжёлый грузовой самолёт. Это был Ил-76 авиакомпании «Авиакон Цитротранс».

По заказу компании «Эльга-Уголь» авиакомпания перевезла из Алма-Аты на месторождение промышленный трансформатор весом 16 тонн. Задача состояла в том, чтобы безопасно доставить на место дорогостоящее оборудование в течение максимум 2-3 дней, сообщает пресс-служба авиакомпании. Для загрузки требовалось использовать специальное вспомогательное оборудование, эскизы которого были разработаны при участии специалистов авиакомпании.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре на аэродром стали выполняться пассажирские рейсы. В 2024 году там появится здание аэровокзала.

Эльга – крупнейшее на 2,2 млрд тонн месторождение твердого коксующегося угля премиального качества с минимальным содержанием серы и фосфора, что чрезвычайно высоко ценится в металлургии.

История промышленного освоения северных территорий России неразрывно связана с самолётами Ил-76, которые отлично зарекомендовали себя в сложных, подчас экстремальных арктических условиях в этих регионах страны.

авиация Эльга грузовые перевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

РЖД: Восточный полигон модернизируется ударными темпами
РЖД: Восточный полигон модернизируется ударными темпами
Экономика, 05.12.2023
На БАМе и Транссибе трудятся 30 тысяч человек
Объём экспорта зерновых из Бурятии вырос в 7 раз
Объём экспорта зерновых из Бурятии вырос в 7 раз
Экономика, 04.12.2023
Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора
В Бурятии растёт число вакансий для соискателей с инвалидностью
В Бурятии растёт число вакансий для соискателей с инвалидностью
Экономика, 04.12.2023
Специалисты считают, что причиной стал кадровый голод
Резидент ТОР «Бурятия» выпустил почти 6 млн жестяных банок
Резидент ТОР «Бурятия» выпустил почти 6 млн жестяных банок
Экономика, 01.12.2023
В планах расширение географии поставок
В Бурятии с нового года увеличатся размеры детских пособий и пенсий
В Бурятии с нового года увеличатся размеры детских пособий и пенсий
Экономика, 30.11.2023
Это связано с увеличением прожиточного минимума
Пропускной пункт в Забайкальске стали лидером по количеству грузов
Пропускной пункт в Забайкальске стали лидером по количеству грузов
Экономика, 29.11.2023
Итоги были подведены на российско-китайском рабочем комитете
В Иркутске создадут хаб для реализации автозапчастей
В Иркутске создадут хаб для реализации автозапчастей
Экономика, 29.11.2023
Поставлять продукцию будут китайские предприятия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^