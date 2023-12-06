Частный аэродром Эльга в Якутии впервые принял первый грузовой самолёт

Ил-76 привёз огромный трансформатор

3 декабря на посадочной площадке, построенной в 2023 году на Эльгинском угольном месторождении в Южной Якутии, в первый раз приземлился тяжёлый грузовой самолёт. Это был Ил-76 авиакомпании «Авиакон Цитротранс».

По заказу компании «Эльга-Уголь» авиакомпания перевезла из Алма-Аты на месторождение промышленный трансформатор весом 16 тонн. Задача состояла в том, чтобы безопасно доставить на место дорогостоящее оборудование в течение максимум 2-3 дней, сообщает пресс-служба авиакомпании. Для загрузки требовалось использовать специальное вспомогательное оборудование, эскизы которого были разработаны при участии специалистов авиакомпании.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре на аэродром стали выполняться пассажирские рейсы. В 2024 году там появится здание аэровокзала.

Эльга – крупнейшее на 2,2 млрд тонн месторождение твердого коксующегося угля премиального качества с минимальным содержанием серы и фосфора, что чрезвычайно высоко ценится в металлургии.

История промышленного освоения северных территорий России неразрывно связана с самолётами Ил-76, которые отлично зарекомендовали себя в сложных, подчас экстремальных арктических условиях в этих регионах страны.