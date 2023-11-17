Жители Бурятии продолжают бегство на запад России

Они устремились в российскую столицу, Подмосковье и Питер







В Бурятию стремятся преимущественно из других дальневосточных регионов (+414 человек). Население республики с января пополнилось за счёт соседнего Забайкалья (537) и Амурской области (54).

- Наибольший отток населения сложился с Камчаткой (68) и Приморским краем (44), – отмечают в Бурятстате.

В республику прибыло 1165 иностранцев, а покинули её 1257. Наибольшая доля в оттоке населения РБ пришлась на уроженцев Киргизии (175), заключили в ведомстве.

В Бурятию стремятся преимущественно из других дальневосточных регионов (+414 человек). Население республики с января пополнилось за счёт соседнего Забайкалья (537) и Амурской области (54).

За девять месяцев 2023 года – с января по сентябрь включительно – миграционная убыль в Бурятии составила 846 человек. Приехавших в республику было меньше (9290), чем тех, кто покинул её (10 136), рассказали в Бурятстате.Большинство «перемещений» – 95,8% – ограничилось пределами страны. Наши земляки также переезжают за рубеж (4,2%) и из одного района республики в другой (66,6%). Самые «популярные» – пригородные Тарбагатайский и Иволгинский. Остальные в основном теряют жителей. Чаще всего люди бегут из Еравнинского, Северо-Байкальского и Кижингинского. Из тех, что приравнены крайнему северу, уехали 435 человек.В другие субъекты РФ в январе-сентябре перебрались 736 (29,2%). Как правило, проживавшие в Бурятии стремятся в Центральный федеральный округ (357 человек), включая Подмосковье (219) и Москву (57). Ещё 249 отправились в Сибирь, в том числе – в Красноярский край (157) и Новосибирскую область (92). А ещё наши земляки едут на юг страны (240), в частности – в Краснодарский край (161) и регионы Северо-Западного федерального округа (163), включая Ленинградскую область (91).