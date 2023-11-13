Бурятия продолжает избавляться от госдолга



Авторитетное агентство РИА Рейтинг проанализировало госдолг российских регионов. Эксперты пришли к выводу, что в целом за девять месяцев 2023 года – с января по сентябрь включительно – он вырос на 12,8% и составил 3 триллиона 145 миллиардов рублей.



Долги стали больше в 74 субъектах (при этом более трети увеличения пришлось на Москву и Подмосковье), снизились в десяти и в одном – это Мордовия – с прошлого года ничего не изменилось. А четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области – аналитики, судя по всему, пока брать не стали.





Лидером по снижению стал Ненецкий автономный округ – благодаря погашению облигационного займа долговое бремя окружного бюджета сократилось на 23,1%, пишет РИА Новости. На втором месте оказалась Калининградская область с показателем 10,5%. Третья – Бурятия.



- Госдолг республики за девять месяцев уменьшился на 6,4%. Власти региона полностью расплатились с коммерческим кредитом, но выпавший объём частично компенсировали новым бюджетным, – отмечает издание. – Согласно последним данным Федерального казначейства, налоговые и неналоговые доходы за 8 месяцев 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в Бурятии выросли на 17%.







Ещё в семи регионах снижение не превысило 6%. Ранее глава РБ сообщил , что в этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране, удалось повысить собственные доходы республики по налогам и сборам. Власти активно работают с крупными местными предприятиями-налогоплательщиками.

Благодаря этому муниципальные образования получат дополнительные средства. Речь о сумме в 368 миллионов. Деньги распределят между 21 МО.- Средства направлены на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов в 2023 году. К ним относятся выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг и приобретение топлива, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале.Финансирование, по словам руководителя региона, получат Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский районы и Северобайкальск.