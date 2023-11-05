«Несмотря на непростую ситуацию»: В Бурятии увеличились налоговые доходы

Благодаря этому районы республики получат почти 400 миллионов на социально значимые мероприятия







Благодаря этому муниципальные образования получат дополнительные средства. Речь о сумме в 368 миллионов. Деньги распределят между 21 МО.



- Средства направлены на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов в 2023 году. К ним относятся выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг и приобретение топлива, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале. – Работаем.



Финансирование, по словам руководителя региона, получат Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский районы и Северобайкальск.



Глава Бурятии сообщил, что в этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране, удалось повысить собственные доходы республики по налогам и сборам. Власти активно работают с крупными местными предприятиями-налогоплательщиками.