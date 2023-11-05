«Несмотря на непростую ситуацию»: В Бурятии увеличились налоговые доходы

Благодаря этому районы республики получат почти 400 миллионов на социально значимые мероприятия
Глава Бурятии сообщил, что в этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране, удалось повысить собственные доходы республики по налогам и сборам. Власти активно работают с крупными местными предприятиями-налогоплательщиками.
Благодаря этому муниципальные образования получат дополнительные средства. Речь о сумме в 368 миллионов. Деньги распределят между 21 МО.
- Средства направлены на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов в 2023 году. К ним относятся выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг и приобретение топлива, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале. – Работаем.
Финансирование, по словам руководителя региона, получат Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский районы и Северобайкальск.
Она внезапно помутнела и потеплела
Ринчин Дашицыренов вместе с тувинским артистом исполнили душевную композицию сразу на трёх языках
Он будет представлять Народный Хурал в Совете муниципальных образований
В некоторых районах похолодает до -27 градусов
Его должны отремонтировать к концу 2024-го
Она прекратила работу с 4 ноября
Люди там лишились медицинской помощи
Псы бросаются на прохожих прямо на улице
«Коралловые бусы» переживают третье рождение
Контрактник проведёт за решёткой три с половиной года
Однако на республику наступают ветрянка, гепатит и менингит
Теперь она отдаёт сероводородом
Всего за месяц они наценились на 5,7%
Она продлится всего четыре дня
Из-за парящей ливнёвки пешеходы всерьёз переживают за собственную безопасность