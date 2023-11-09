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Для эксплуатации самолёта «Байкал» на Дальнем Востоке необходимо модернизировать 175 посадочных площадок

Для эксплуатации самолёта «Байкал» на Дальнем Востоке необходимо модернизировать 175 посадочных площадок
Экономика,  Фото:минпромторг России

Сколько это будет стоить, пока не сообщается

Минвостокразвития России готовит специальные требования для взлётно-посадочных полос и наземной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Это необходимо для эксплуатации самолётов ЛМС-901 «Байкал». Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков во время проведения круглого стола «Развитие региональных и местных воздушных перевозок» в Совете Федерации.

- Готовим специальные требования под взлетно-посадочные полосы, под наземную инфраструктуру для эксплуатации этих самолетов («Байкал» - ред.), чтобы обеспечить минимизацию затрат на обустройство новых аэродромов, - цитирует Бобракова ТАСС. - На Дальнем Востоке - более 400 посадочных площадок у населенных пунктов. Анализ, который мы совместно с регионами провели, показал, что 175 посадочных площадок нам необходимо будет модернизировать для того, чтобы они могли принимать новые российские самолёты «Байкал».

О расходах на модернизацию посадочных площадок пока не сообщается.

Бобраков отметил, что обновление авиационной техники - важнейшее направление. В эксплуатации Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» - 147 воздушных судов. На 2024-2026 годы запланировано приобретение 39 воздушных судов отечественного производства. Дополнительно, по его словам, до 2030 года планируют приобрести еще 95 самолетов «Байкал» для осуществления местных перевозок.

«Байкал-Daily» сообщал, что авиакомпания «Аврора» в рамках Восточного экономического форума 2023 года подписала меморандумы с регионами, субъектами РФ, о взаимопонимании по эксплуатации воздушного судна ЛМС-901 «Байкал». 

Согласно меморандумам, в Бурятии планируется эксплуатировать 5 воздушных судов ЛМС-901 «Байкал», в Саха (Якутии) – 25, в Хабаровском крае – 17, в Забайкальском крае – 14, в Чукотском автономном округе – 5, в Амурской области – 14, в Еврейской автономной области – 2.

В Бурятии пока действует посадочная площадка в посёлке Багдарин. Десять лет назад у авиакомпании «ПАНХ» были планы летать в Кырен, Закаменск, Баргузин, Курумкан, Оку, Сосново-Озерское, Горячинск, Усть-Баргузине. Некоторые полёты действительно выполнялись на самолётах Cessna. Но хорошая инициатива вылилась в череду скандалов.   

Справка:

ЛМС-901 «Байкал» – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он призван заменить Ан-2 на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500-3000 км. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

«Байкал-Daily» писал, что в июле 2023 года вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев давал Минпромторгу и Минтрансу России поручения разобраться с выросшей стоимостью перспективного самолета «Байкал». Первый полет ЛМС-901 на полностью российском двигателе ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года.

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