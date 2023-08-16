Также на треть увеличилось производство колбасных изделий
В первом полугодии в Бурятии индекс производства пищевой продукции вырос на 22,5%, сообщило министерство сельского хозяйства республики.
- Наиболее позитивные тенденции наблюдаются в производстве колбасных изделий, где увеличение по сравнению с прошлым годом составило 36,9%, и в кондитерских изделиях – увеличение на 36,4%, - сообщили в минсельхозе.
Также предприятия Бурятии стали больше производить мясные полуфабрикаты (+30,2%), рыбу и рыбопродукты (+10,2%), сливочное масло (+11,8%).
В молочной отрасли все сырьё было брошено на производство питьевого молока, для создания конкуренции завозимой продукции. Так, производство питьевого молока местными товаропроизводителями увеличено в 2,2 раза, подчеркнули в минсельхозе.
- На сегодняшний день на потребительском рынке республики не наблюдается дефицита основных продуктов питания. В среднем на предприятиях имеется двухмесячный запас основного сырья, - сообщили в отделе пищевой, перерабатывающей промышленности министерства.
Всего в Бурятии на сегодня действует около 300 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
В Бурятии более чем два раза выросли объёмы производства питьевого молока
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