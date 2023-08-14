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Жители Бурятии жалуются на неумолимо дорожающий бензин

Жители Бурятии жалуются на неумолимо дорожающий бензин
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В одном из сёл республики за литр АИ-92 просят 53 рубля

В Бурятии продолжаются жалобы на подорожание бензина. Ранее растущие цены на автотопливо возмутили жителей тарбагатайского села Верхний Жирим – за литр АИ-92 там неделю назад просили 51 рубль, в то время как в Тарбагатае и в Вахмистрово – 49 рублей 75 копеек.

Такая же история – в селенгинском селе Селендума.

- Хотим выяснить, почему на наших АЗС каждый раз дорожает АИ-92? Сейчас литр стоит 53 рубля. В Гусиноозёрске намного меньше. Почему такая разница с Гусиноозёрском и Улан-Удэ? – недоумевают автомобилисты в группе «Селенга-инфо.24/7». – Почему сразу наценка на рубль? Раньше хоть копейками было.

В комитете по планированию, экономическому развитию и туризму райадминистрации заявили: один из факторов, влияющих на это – резкий рост оптовых цен.

- Цены на нефтепродукты могут варьироваться в зависимости от той или иной ситуации, которая складывается сегодня на бирже. Повышение розничных напрямую зависит от закупочной – отсюда следует, что их сложно прогнозировать, – подчеркнули в комитете.

Там добавили, что федеральная антимонопольная служба регулярно отслеживает стоимость топлива и необоснованных наценок на бензин в районе пока не зафиксировали.

О неумолимо дорожающем бензине сообщают и улан-удэнцы. «Цена на 95-й весь прошлый год была 50 рублей 55 копеек, а сейчас стало 52 рубля 60 копеек», – поделились они с «Байкал-Daily». 

В июне больше всего бензина на месячное жалованье могли приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, а меньше всего – водители в Ингушетии и других северокавказских республиках. К такому выводу пришли эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг. Они изучили среднюю зарплату в разных регионах страны, чтобы узнать, сколько автомобильного топлива получится купить на эту сумму.

В Бурятии, как выяснилось – 991 литр бензина марки АИ-92. Два месяца назад литр такого бензина в республике стоил 49 рублей 28 копеек. С начала года он подорожал на 2,8%. Наша республика значится в списке на 33 месте.


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