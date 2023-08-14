Жители Бурятии жалуются на неумолимо дорожающий бензин

В одном из сёл республики за литр АИ-92 просят 53 рубля
Такая же история – в селенгинском селе Селендума.
- Хотим выяснить, почему на наших АЗС каждый раз дорожает АИ-92? Сейчас литр стоит 53 рубля. В Гусиноозёрске намного меньше. Почему такая разница с Гусиноозёрском и Улан-Удэ? – недоумевают автомобилисты в группе «Селенга-инфо.24/7». – Почему сразу наценка на рубль? Раньше хоть копейками было.
В комитете по планированию, экономическому развитию и туризму райадминистрации заявили: один из факторов, влияющих на это – резкий рост оптовых цен.
- Цены на нефтепродукты могут варьироваться в зависимости от той или иной ситуации, которая складывается сегодня на бирже. Повышение розничных напрямую зависит от закупочной – отсюда следует, что их сложно прогнозировать, – подчеркнули в комитете.
Там добавили, что федеральная антимонопольная служба регулярно отслеживает стоимость топлива и необоснованных наценок на бензин в районе пока не зафиксировали.
О неумолимо дорожающем бензине сообщают и улан-удэнцы. «Цена на 95-й весь прошлый год была 50 рублей 55 копеек, а сейчас стало 52 рубля 60 копеек», – поделились они с «Байкал-Daily».
В июне больше всего бензина на месячное жалованье могли приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, а меньше всего – водители в Ингушетии и других северокавказских республиках. К такому выводу пришли эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг. Они изучили среднюю зарплату в разных регионах страны, чтобы узнать, сколько автомобильного топлива получится купить на эту сумму.
В Бурятии, как выяснилось – 991 литр бензина марки АИ-92. Два месяца назад литр такого бензина в республике стоил 49 рублей 28 копеек. С начала года он подорожал на 2,8%. Наша республика значится в списке на 33 месте.
В Бурятии, как выяснилось – 991 литр бензина марки АИ-92. Два месяца назад литр такого бензина в республике стоил 49 рублей 28 копеек. С начала года он подорожал на 2,8%. Наша республика значится в списке на 33 месте.