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Бурятия стала 33-й в стране по доступности бензина

Бурятия стала 33-й в стране по доступности бензина
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты подсчитали, на сколько литров автотоплива хватит средней зарплаты в республике 

Больше всего бензина на месячное жалованье в июне 2023-го могли приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, а меньше всего – водители в Ингушетии и других северокавказских республиках. К такому выводу пришли эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг. Они изучили среднюю зарплату в разных регионах страны, чтобы узнать, сколько автомобильного топлива получится купить на эту сумму.

В Бурятии, как выяснилось – 991 литр бензина марки АИ-92. Два месяца назад литр такого бензина в республике стоил 49 рублей 28 копеек. С начала года он подорожал на 2,8%.
 
Бурятия значится в списке на 33 месте. Соседнее Забайкалье оказалось на 26-ом – там на среднюю заработную плату можно приобрести 1031 литр АИ-92 (по 52 рубля 53 копейки), в Иркутской области (18 позиция в рейтинге) – 1160 литров по 49 рублей 60 копеек.

В первой половине 2023-го бензин в России дорожал быстрее, чем в прошлом году. В первый летний месяц средняя цена за литр  марки АИ-92 в целом по стране достигла 48 рублей 37 копеек, что на 2,5% больше, чем в декабре 2022-го. За тот же период прошлого года наценка составила всего 0,1%.
 
Региональная дифференциация доходов населения также остаётся высокой, потому нагрузка на семейные бюджеты водителей зависит не столько от расценок на АЗС, сколько от соотношения стоимости бензина к заработной плате в конкретном субъекте. В последнее время наблюдается тенденция к повышению среднего жалованья, причём более высокими темпами, чем инфляция. А это, в свою очередь, ведёт к повышению доступности бензина, поясняют аналитики.

Лидерами в итоге стали ЯМАО, российская столица и Чукотка, где на среднюю зарплату получится приобрести более 2 тысяч литров топлива при общероссийском показателе в 1196 литров. Ещё в восьми регионах – Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской области, на Сахалине, Камчатке, в Санкт-Петербурге, Мурманской области и Якутии – месячного заработка хватит на 1500 с лишним литров. А в 21 субъекте – на 1000-1500.

Меньше 700 литров купят жители восьми регионов. В аутсайдерах – Кабардино-Балкария (637 литров), Чечня (610) и Ингушетия (605). Низкую доступность бензина там объясняют не ценами на него, которые в основном близки к среднероссийским (или даже ниже), а маленькими зарплатами.
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