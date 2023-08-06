06 августа

05 августа

04 августа

Популярное

В Бурятии сельчане массово жалуются на подорожавший бензин

В Бурятии сельчане массово жалуются на подорожавший бензин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За литр автотоплива марки АИ-92 в пригородном селе просят 51 рубль

Жители тарбагатайского села Верхний Жирим пожаловались в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» на постоянно дорожающий бензин. К примеру, литр АИ-92 на местных автозаправках стоит 51 рубль.
 
- Цены повышались в течение месяца. В Тарбагатае и Вахмистрово – 49 рублей 75 копеек. По какой причине так подорожал бензин в Верхнем Жириме? – недоумевают сельчане.

В управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии пояснили: в населённом пункте нет автозаправочных станций крупных компаний с развитой сетью.
 
- Цена топлива на сетевых АЗС ниже, чем у мелких продавцов – у последних закупочная цена ГСМ обычно выше, а объёмы продаж меньше, – отметили в УФАС.
 
Недавний мониторинг показал, что цены на оптовом рынке ГСМ увеличились, а это, само собой, повлияло на розничные.
 
- ФАС России и её территориальные органы ведут постоянный мониторинг ценообразования для оперативного выявления и пресечения злоупотребления со стороны участников рынка, – подчеркнули в ведомстве.

Со всеми вопросами по поводу необоснованного роста цен можно обратиться на горячую линию УФАС по номеру 8(499)755-23-23 (добавочный – 003-101) или оставить сообщение на официальном сайте ведомства, заполнив специальную онлайн-форму https://fas.gov.ru/pages/zavyshenie-cen-na-producty. 
бензин цены жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
Общество, 06.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Иркутске старенького енота выбросили в мусорный бак
В Иркутске старенького енота выбросили в мусорный бак
Общество, 06.08.2023
Бывшие хозяева обрекли животное на смерть, но его удалось спасти
В Бурятии сельчане массово жалуются на подорожавший бензин
В Бурятии сельчане массово жалуются на подорожавший бензин
Общество, 06.08.2023
За литр автотоплива марки АИ-92 в пригородном селе просят 51 рубль
Селенга и Уда в столице Бурятии продолжают неумолимо подниматься
Селенга и Уда в столице Бурятии продолжают неумолимо подниматься
Общество, 06.08.2023
Главный приток Байкала за сутки прибавился на три сантиметра
В прибрежном районе Бурятии не могут разгрести огромную свалку
В прибрежном районе Бурятии не могут разгрести огромную свалку
Общество, 06.08.2023
Около Байкала убрали только часть мега-помойки
В Бурятии побывал глава «Ростеха»
В Бурятии побывал глава «Ростеха»
Общество, 06.08.2023
Он вместе с главой республики и президентом РАН положил начало строительству крупнейшего солнечного телескопа
Жительница Бурятии родила девочку-богатыря
Жительница Бурятии родила девочку-богатыря
Общество, 06.08.2023
Вес малышки перевалил за четыре с половиной килограмма
Бурятские шаманы помолились на Ольхоне за благополучие и процветание населения
Бурятские шаманы помолились на Ольхоне за благополучие и процветание населения
Общество, 06.08.2023
На священном острове поклонились великим северным ноёнам
В Бурятии продолжают оздоравливать поражённое «гаффской» болезнью озеро
В Бурятии продолжают оздоравливать поражённое «гаффской» болезнью озеро
Общество, 06.08.2023
Чтобы улучшить его состояние, потребуется ещё год с лишним
В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, 06.08.2023
Леса в республике не горят
«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
Общество, 06.08.2023
На его восстановление выделили 7 миллионов рублей
Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима
Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима
Общество, 06.08.2023
Родители заявили, что их не подпускают к детям из-за ковида и отбирают у всех мобильники
В Бурятии дождливо и жарко
В Бурятии дождливо и жарко
Общество, 06.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +30 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^