В Бурятии сельчане массово жалуются на подорожавший бензин



Жители тарбагатайского села Верхний Жирим пожаловались в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» на постоянно дорожающий бензин. К примеру, литр АИ-92 на местных автозаправках стоит 51 рубль.



- Цены повышались в течение месяца. В Тарбагатае и Вахмистрово – 49 рублей 75 копеек. По какой причине так подорожал бензин в Верхнем Жириме? – недоумевают сельчане.



В управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии пояснили: в населённом пункте нет автозаправочных станций крупных компаний с развитой сетью.



- Цена топлива на сетевых АЗС ниже, чем у мелких продавцов – у последних закупочная цена ГСМ обычно выше, а объёмы продаж меньше, – отметили в УФАС.



Недавний мониторинг показал, что цены на оптовом рынке ГСМ увеличились, а это, само собой, повлияло на розничные.



- ФАС России и её территориальные органы ведут постоянный мониторинг ценообразования для оперативного выявления и пресечения злоупотребления со стороны участников рынка, – подчеркнули в ведомстве.



Со всеми вопросами по поводу необоснованного роста цен можно обратиться на горячую линию УФАС по номеру 8(499)755-23-23 (добавочный – 003-101) или оставить сообщение на официальном сайте ведомства, заполнив специальную онлайн-форму https://fas.gov.ru/pages/zavyshenie-cen-na-producty.

