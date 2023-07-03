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Бурятия заняла 53 место в рейтинге по качеству дорог

Бурятия заняла 53 место в рейтинге по качеству дорог
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Республика оказалась в рейтинге выше Иркутской области

Авторитетное агентство РИА Рейтинг представило исследование по качеству автомобильных дорогах в регионах России по итогам 2022 года. Рейтинг эксперты создали, исходя из данных Росстата. Среди ключевых показателей: доля автодорог, отвечающих нормативным требованиям, а также плотность автодорог с твёрдым покрытием на 1000 квадратных километров территории.

Бурятия оказалась на 53 месте в рейтинге из 85 возможных (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в рейтинге не учитывались из-за нехватки статистических данных).

В Бурятии доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 46,7%. На 1000 квадратных километров территории приходится 27,1 км дорог с твёрдым покрытием.

Соседний Забайкальский край занял в рейтинге 56 позицию: там доля хороших автодорог составляет 44,4% от всех в регионе. Иркутская область расположилась на 59 строчке: в регионе 43,7% дорог отвечают нормативам.

Вообще же исследование показало, что только чуть более половины российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям.

Лидером по количеству хороших дорог является Москва с показателем 97,6%. Также в пятёрку лучших регионов входят Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область, Республика Ингушетия.

Если рассматривать регионы ДФО, то Камчатский край занимает 35 место, Приморский край – 27 место, Хабаровский край – 13, Якутия – 79, Амурская область – 80, Чукотский автономный округ – 18, Магаданская область – 76, Еврейская автономная область – 67.

Самую последнюю строчку рейтинга занимает Архангельская область — здесь стандартам соответствуют лишь 13,3% магистралей.

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