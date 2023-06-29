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Жителей Бурятии опять обрадовали растущими зарплатами

Жителей Бурятии опять обрадовали растущими зарплатами
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятстата, среднее жалованье в республике перевалило за 56 тысяч

За первые четыре месяца – с января по апрель 2023 года – средняя зарплата в республике, по данным Бурятстата, достигла 56 тысяч 424 рубля – с учётом налогов и других удержаний. Это на 15,2% больше, чем годом ранее, сообщили в ведомстве.

По последним данным, на местных предприятиях и в организациях в это время насчитывалось 207 500 сотрудников (без учёта внешних совместителей). Большинство из них по-прежнему трудятся в сфере образования (16,9%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13%) и государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (12,9%). Численность работников в различных компаниях за год возросла на 0,9%.

Больше всего – 100 тысяч 900 рублей (в 1,8 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самый низкий заработок – у работающих в гостиницах и заведениях общепита (на 42,6% меньше среднереспубликанского показателя) и тех, кто занимается сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством (на 35,3%).

- Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в апреле 2023-го соответствовала 97,8 % к уровню марта 2023-го и 111,3% – к апрелю прошлого года, а в январе-апреле – 108,1 % к аналогичному периоду 2022-го,– отметили в ведомстве. 
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