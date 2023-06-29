В Бурятии стабилизировалась безработица

Более половины жителей республики, вставших на биржу труда, удалось трудоустроить







- Наметился рост числа занятых в экономике. В 2022-ом он составил 394 700 человек. Уровень общей безработицы – 7,4%. Число предложений от работодателей, размещённых в службах занятости, варьировалось от 13 до 28 тысяч. Если 10 лет назад на одного безработного приходилась одна вакансия, то сейчас – уже 7-8, – отметил Цыденов.



Долю трудоустроенных из числа обратившихся на биржу труда оценили в 53,3%. Это более 10 тысяч человек.



За пять лет работу нашли 60 с лишним тысяч. При этом в ушедшем году 2082 жителей республики получили новые специальности или повысили квалификацию (с 2018-го – 9 000), 340 открыли собственное дело (1713 человек), а 208-ми выдали единовременную финансовую помощь размером в 114 тысяч на открытие своего дела (за последние пять лет – 1438 человек).

Глава Бурятии подвёл итоги работы правительства республики в 2022 году. На заключительной сессии Народного Хурала 29 июня Алексей Цыденов рассказал о ситуации с безработицей. По словам руководителя региона, сейчас её можно охарактеризовать как стабильную.