В Бурятии экс-работники авиакомпании не могут дождаться зарплаты

Об этом сообщили в Бурятстате



На 1 июня 2023 года суммарная задолженность по заработной плате в Бурятии составила 365 тысяч рублей. Показатель остался на прежнем уровне по сравнению с 1 мая, сообщили в Бурятстате.



Весь объём просроченной задолженности по заработной плате приходится на ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии», уточнили в органе статистики. Заработную плату не выплатили восьми экс-сотрудникам. Просроченная задолженность в расчёте на каждого – 45625 рублей.



В Дальневосточном федеральном округе имеют просроченную задолженность по заработной плате также: Приморский край (18,3 млн. руб.), Забайкальский край (10,3 млн. руб.), Республика Саха (Якутия) (8,0 млн. руб.) и Камчатский край (2,5 млн. руб.).



