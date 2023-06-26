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Курс доллара в России поднялся выше 86 рублей

Курс доллара в России поднялся выше 86 рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Такой курс зафиксирован впервые с конца марта 2022 года

Курс доллара сегодня достиг 86,26 рубля. Две другие основные торгуемые иностранные валюты также укрепились к отечественной, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7:07 по московскому времени вырос на 1,56 рубля, минутами ранее американская валюта преодолела отметку в 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, максимально поднимаясь до 87,23 рубля.

Евро подорожал на 2,1 рубля — 94,44 рубля. Ранее она обновила очередной максимум, превысив отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, максимально поднимаясь до 95,28 рубля.

Юань усиливается на 22 копейки, до 11,93 рубля. Ранее на торгах он преодолел отметку в 12 рублей впервые с 7 апреля этого года, максимально повысившись до 12,06 рубля.
курс валюты

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