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Путин отметил Забайкалье за лучшую динамику в рейтинге инвестклимата

Путин отметил Забайкалье за лучшую динамику в рейтинге инвестклимата
Экономика, 

Бурятия не вошла в число лидеров

16 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин выделил регионы, которые добились успехов в привлечении инвестиций в 2022 году.

- Сегодня хотел бы по традиции отметить субъекты Федерации, которые добились наибольшего прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата, - отметил Путин. - В целом 60 регионов продвинулись в этом списке. С удовольствием назову: лучшую динамику показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край.

Президент России поздравил эти регионы и пожелал им дальнейших успехов.

Глава Забайкальского края Александр Осипов прокомментировал положительную динамику Агентству стратегических инициатив (АСИ), составителю рейтинга. Он отметил, что в регионе удалось в 3,5 раза уменьшить число проверочных мероприятий в отношении бизнеса и снизить уровень штрафов – сейчас 98% предпринимателей получают только предупреждения. В работе с субъектами малого и среднего предпринимательства властям края помогла адресная связь с бизнесменами, а также поддержка от АСИ.

А что Бурятия?

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг рассчитывается по 67 показателям и четырем направлениям, в числе которых регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура, ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году Бурятия не попала в 15 основных подгрупп регионов, которые считаются лидерами. Однако в 2022 году РБ оказалась на восьмом месте по одному из параметров: эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта.

По итогам же 2021 года Бурятия занимала в этом рейтинге 13 групповое место среди семи регионов. В этой подгруппе РБ соседствовала с Астраханской и Новосибирской областями, Республикой Саха (Якутия), Камчатским краем, Чеченской республикой и Республикой Адыгея. В рейтинге за 2020 год Бурятия была в 14 подгруппе. Сайт i-strateg.ru во время прошлой презентации рейтинга на ПМЭФ-2022 полагал, что Бурятия таким образом улучшила позиции в Национальном рейтинге за 2021 год.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 5 июня 2023 года даже назначили уполномоченнего по инвестициям. Им стала заместитель председателя правительства республики – министр экономики Екатерина Кочетова. Постановление об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

 Организация «Опора России» сделала выжимку основных результатов рейтинга за 2022 год:

Первое место национального рейтинга АСИ заняла Москва, второе – Татарстан.

На третьем месте расположились Московская, Нижегородская и Тюменская область: два последних региона в рейтинге за 2021 год занимали пятое место.

Четвертое место - у Башкортостана, Тульской и Сахалинской области. Башкирия и Сахалин поднялись на одно место вверх по сравнению с предыдущим рейтингом. 

Топ-5 рейтинга закрывают Новгородская область и Краснодарский край, за 2021 год занимавший восьмое место.

Шестое место поделили Санкт-Петербург и Чечня, ранее находившаяся на 13 месте.

Седьмое место – у Калужской области.

На восьмом месте расположились Крым и Смоленская область – первый регион в прошлом году находился на седьмом месте, второй – на 11 месте. 

Девятое место занимают Магаданская область, ХМАО и Самарская область: у Магадана в прошлом году было 14 место, у ХМАО – шестое. 

Топ-10 замыкает Карелия, которая по итогам прошлогоднего рейтинга находилась на 14 месте.

11 место – Челябинская и Белгородская область;

12 место – Ростовская область и Севастополь;

13 место – Северная Осетия, Воронежская область, Приморский край, Новосибирская, Саратовская, Ленинградская область;

14 место – Тамбовская область, Хабаровский и Пермский край;

15 место – Кемеровская, Ярославская, Калининградская область, Якутия, Липецкая область.я

инвестиции Путин Осипов Забайкальский край

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