В Бурятии падает промышленное производство

За год оно снизилось более чем на 33%



В апреле 2023-го по сравнению с апрелем 2022-го промышленное производство в Бурятии снизилось на 33,6%, а с мартом этого года – на 13,5%. В целом же за четыре месяца оно упало на 10,9% по отношению к аналогичному периоду 2022-го. Об этом сообщили в Бурятстате.



Несмотря на это, три сектора экономики, которые учитывают при расчёте индекса промпроизводства, всё же показали позитивную динамику за последние 12 месяцев.



- Наблюдался рост в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 22,6%), в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении (на 6%) и добыче полезных ископаемых (на 0,1%), – отметили в ведомстве.



В обрабатывающих производствах все показатели оказались ниже прошлогодних на 25,6%. При этом увеличилась добыча металлических руд (на 5,9%) и прочих полезных ископаемых (на 29,2%), производство пищевых продуктов (на 21,6%), текстильных изделий (на 95,6%), одежды (на 7,3%) и кожи и изделий из кожи (на 58,1%).



Прирост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 8,9%), производство химических веществ и химических продуктов (на 38,3%), резиновых и пластмассовых изделий (на 36,7%), металла, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования (в 2,4 раза), обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (на 6%), сбор и обработка сточных вод (на 22,8 %) плюс обработка и утилизация отходов и вторичного сырья (на 27,2%).



