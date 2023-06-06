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В Бурятии назвали район, в котором лучше всего платят налоги

В Бурятии назвали район, в котором лучше всего платят налоги
Экономика,  Фото:pixabay.com
Лидером стал Окинский район

В Бурятии опубликовали список районов, в которых лучше всего платят налоги. На первом месте Окинский район, следом идут Тарбагатайский и Кяхтинский районы. Город Улан-Удэ в рейтинге на 14 месте. А замыкают список Заиграевский, Кижингинский и Северо-Байкальский районы.

- В 2021 году мы ввели комплексную оценку муниципальных образований, одним из ключевых факторов при ней является то, насколько активно жители района платят налоги. Лучшие муниципалитеты по итогам года получают гранты на развитие. И если в 2021 году только 5 районов преодолели отметку в 95%, то в 2022 все 23 района собрали свыше 98%. Это ещё раз подтверждает, чтобы добиться результата нужна правильно выстроенная работа и хорошая мотивация, - рассказала заместитель председателя правительства РБ – министр экономики Екатерина Кочетова.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики РБ, комплексная оценка муниципальных образований по новой методике проводится с 2021 года. На рейтинг районов помимо собираемости налогов влияет уровень развития конкуренции, удовлетворённость работой районных администраций, поддержка инвестиционной деятельности, количество жителей, занимающихся физкультурой и спортом, очереди в детских садах и другие показатели.

Бурятия налоги рейтинг

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