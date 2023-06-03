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Эксперты ошарашили жителей Бурятии размером средней зарплаты в республике

Эксперты ошарашили жителей Бурятии размером средней зарплаты в республике
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным HeadHunter, она перевалила за 83 тысячи

Представители крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter проанализировали 56700 вакансий, которые работодатели со всего Дальнего Востока размещали на сайте hh.ru. Эксперты решили выяснить, кому в ДФО готовы платить больше всего.

Оказалось, что 60% компаний предлагают жалованье размером от 50 до 100 тысяч, ещё треть (27%) – от 100 до 155. В каждой десятой вакансии оно колеблется от 155 до 205 тысяч и ещё в 3% организаций превышает 205 тысяч рублей в месяц.

Средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе при этом составляет 86 805 рублей – это примерно на 50% выше, чем в целом по стране. Самое большое жалованье – в Магаданской области (113 672 рублей ежемесячно), на Чукотке (107 299) и Сахалине (102 496), самое маленькое – в Приморье (63 757).

В Бурятии, согласно исследованию HeadHunter, в среднем сулят по 83 675 рублей – это даже больше, чем по данным Бурятстата, согласно которым в феврале заплата в республике достигла 53 546 рублей.

Самой прибыльной сферой в ДФО при этом остаётся «Добыча сырья», где соискателям обещают 125 944 рубля. На втором месте – «Сельское хозяйство» (114 653), на третьем – «Строительство и недвижимость» (12 186). А вот самый скромный заработок – у административного персонала (41 826 рублей) и в розничной торговле (42 448).

Узкие специалисты с соответствующим образованием и опытом могут зарабатывать в ДФО по 350 тысяч. Большинство таких предложений относится к отраслям «Перевозки, логистика, склад и ВЭД», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Добывающая отрасль». 
зарплата деньги работа

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