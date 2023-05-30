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В Бурятии люди стали реже и неохотнее искать работу

В Бурятии люди стали реже и неохотнее искать работу
Экономика,  Фото:pixabay.com
Активность жителей республики на рынке труда за месяц снизилась

Представители крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter проанализировали резюме, которые в апреле размещали на hh.ru жители Бурятии, и выяснили, что они искали работу не так активно, как в марте. Желающих трудоустроиться в республике стало меньше на 7,1%, а в целом в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и по России – на 5,1%.

Падение  активности со стороны соискателей отмечалось почти во всех профессиональных сферах. Неохотнее всего при этом стремились найти подходящее место в отраслях «Спортивные клубы, фитнес и салоны красоты» (на 23,2% меньше резюме по сравнению с мартом), «Автомобильный бизнес» (-18,3%), «Наука, образование» (-17,7%), «Розничная торговля» (-13,2%) и «Административный персонал» (-11,7%).

Положительная динамика наблюдалась только в области страхования (+3,6%). Наименьший отток кандидатов зафиксировали в сферах «Закупки» (-5,7%), «Высший и средний менеджмент» (-6%) и «Управление персоналом и тренинги» (-6,6%).

В марте же наши земляки чаще всего искали работу в отрасли «Рабочий персонал» и разместили больше всего резюме – четверть (25%) от всех, что появились на сайте компании. Также в топ-5 самых популярных вошли «Домашний и обслуживающий персонал» (20%), «Транспорт и логистика» (19%), «Продажи и обслуживание клиентов» (18%) и «Строительство и недвижимость» (15%). А вот самыми невостребованными в первый месяц весны стали «Страхование» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (менее 1%).

- Рынок труда вновь в полной мере ощущает на себе эффект демографической ямы – «вымывание» молодых возрастных когорт трудоспособного населения, – отмечает главный эксперт HeadHunter по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. – Людей, которые хотят и могут работать, становится меньше по ряду причин – демография, релокация, частичная мобилизация и другие. Для самих соискателей это, скорее, плюс – меньше конкурентов, более лояльные работодатели.

А вот для бизнеса такая ситуация – серьёзный вызов, поскольку на поиск подходящих сотрудников стало уходить больше времени.

- Очевидно, что в таких условиях будут расти не только сроки закрытия вакансий, но и стоимость привлечения кандидатов, причём у всех участников рынка. В их числе – работодатели, работные сайты, кадровые агентства и частные рекрутеры, – добавила Наталья Данина.
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