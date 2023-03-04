Аэропорт «Байкал» планирует увеличить количество стоянок для больших самолётов

Сейчас в аэропорту только семь стоянок для больших воздушных судов

О том, что им необходимо минимум 12-15 стоянок, сообщил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.

Сейчас в аэропорту только семь стоянок для больших воздушных судов вроде среднемагистральных Airbus 320, Boeing 737, SSJ 100.

- 10 лет назад казалось, что этого более чем достаточно, - сказал гендиректор. - Теперь мы видим, что ситуация поменялась.

Летом аэропорт обслуживает до шести рейсов на Москву. По словам Гармаева, общее число рейсов в этот период доходит до 30 в сутки.

- Параллельно с пассажирскими перевозками растёт и грузовая программа. В утренний пик летом все стоянки заняты, - отметил он. - Совместно с правительством Бурятии и при поддержке главы Бурятии работаем над расширением мест стоянок. В этом году мы планируем обслужить около 700 тысяч пассажиров и удвоить нашу грузовую программу по итогам года.

От имени главы Бурятии Алексея Цыденова направлены письма в Минтранс России.

«Байкал-Daily» писал, что 24 января 2023 года в улан-удэнском аэропорту «Байкал» прошло первое строительное совещание с генеральным подрядчиком ООО «Спектрум-холдинг» по строительству нового терминала для внутренних авиалиний. Строительно-монтажные работы начнутся весной 2023 года – после завершения подготовительного этапа строительства. Завершить их планируют в сентябре следующего года.

