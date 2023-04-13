Названа группа улан-удэнцев с наименьшими проблемами при трудоустройстве

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Сложнее же всего предпенсионерам



Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что улан-удэнцы в возрасте от 27 до 29 лет испытывают меньше всего сложностей с трудоустройством.



В рамках опроса соискатели оценили сложность поиска нового места работа по шкале от 0 до 10. При этом жители столицы Бурятии в возрасте от 27 до 29 лет в среднем поставили 5,5 баллов.



Сложнее всего приходится предпенсионерам 57-59 лет (8,6 балла). Молодёжь 18-20 лет, большинство из которой впервые вышло на рынок труда, оценивает сложности в среднем на 6,4 балла, причём девушки переживают сильнее юношей (6,1 и 5,9 балла соответственно). И обратная ситуация: в 24-26 лет женщины на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин (5,2 и 6,5 балла).



