13 апреля

12 апреля

Популярное

Названа группа улан-удэнцев с наименьшими проблемами при трудоустройстве

Названа группа улан-удэнцев с наименьшими проблемами при трудоустройстве
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Сложнее же всего предпенсионерам

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что улан-удэнцы в возрасте от 27 до 29 лет испытывают меньше всего сложностей с трудоустройством.

В рамках опроса соискатели оценили сложность поиска нового места работа по шкале от 0 до 10. При этом жители столицы Бурятии в возрасте от 27 до 29 лет в среднем поставили 5,5 баллов.

Сложнее всего приходится предпенсионерам 57-59 лет (8,6 балла). Молодёжь 18-20 лет, большинство из которой впервые вышло на рынок труда, оценивает сложности в среднем на 6,4 балла, причём девушки переживают сильнее юношей (6,1 и 5,9 балла соответственно). И обратная ситуация: в 24-26 лет женщины на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин (5,2 и 6,5 балла).

работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии: «Санкции дали только плюс»
Глава Бурятии: «Санкции дали только плюс»
Экономика, 13.04.2023
Алексей Цыденов рассказал о работе предприятий в условиях экономических ограничений
В Бурятии хотят построить завод по розливу питьевой воды
В Бурятии хотят построить завод по розливу питьевой воды
Экономика, 11.04.2023
Инвестировать в него готовы представители социалистической республики
Через Бурятию в Монголию отправили 3 млн яиц
Через Бурятию в Монголию отправили 3 млн яиц
Экономика, 11.04.2023
Также в соседнюю страну уехали восемь собачек и две кошечки
В Бурятии выберут «Лучшие практики наставничества»
В Бурятии выберут «Лучшие практики наставничества»
Экономика, 10.04.2023
Предприятия республики примут участие в региональном этапе конкурса
В Бурятии за год выросло промышленное производство
В Бурятии за год выросло промышленное производство
Экономика, 10.04.2023
В республике почти на 40% возросла добыча полезных ископаемых
В ТОР «Забайкалье» построят мобильный бетонный завод
В ТОР «Забайкалье» построят мобильный бетонный завод
Экономика, 06.04.2023
Инвестпроект нацелен на производство 16 тыс. кубометров стройматериала в год
В столице Бурятии дорожают квартиры в старых домах
В столице Бурятии дорожают квартиры в старых домах
Экономика, 06.04.2023
С начала года цены на них взлетели на 3,7%
В Бурятии собрали более 37 тысяч тонн овощей
В Бурятии собрали более 37 тысяч тонн овощей
Экономика, 05.04.2023
Показатели 2022 года превысили предыдущие на 3,4%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^