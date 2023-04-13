Сложнее же всего предпенсионерам
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что улан-удэнцы в возрасте от 27 до 29 лет испытывают меньше всего сложностей с трудоустройством.
В рамках опроса соискатели оценили сложность поиска нового места работа по шкале от 0 до 10. При этом жители столицы Бурятии в возрасте от 27 до 29 лет в среднем поставили 5,5 баллов.
Сложнее всего приходится предпенсионерам 57-59 лет (8,6 балла). Молодёжь 18-20 лет, большинство из которой впервые вышло на рынок труда, оценивает сложности в среднем на 6,4 балла, причём девушки переживают сильнее юношей (6,1 и 5,9 балла соответственно). И обратная ситуация: в 24-26 лет женщины на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин (5,2 и 6,5 балла).
Названа группа улан-удэнцев с наименьшими проблемами при трудоустройстве
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 13.04.2023
Сложнее же всего предпенсионерам
Экономика, 13.04.2023
Алексей Цыденов рассказал о работе предприятий в условиях экономических ограничений
Экономика, 11.04.2023
Инвестировать в него готовы представители социалистической республики
Экономика, 11.04.2023
Также в соседнюю страну уехали восемь собачек и две кошечки
Экономика, 10.04.2023
Предприятия республики примут участие в региональном этапе конкурса
Экономика, 10.04.2023
В республике почти на 40% возросла добыча полезных ископаемых
Экономика, 07.04.2023
Инвестиции стремительно растут
Экономика, 07.04.2023
Дальнему Востоку нужно 100 машин
Инвестпроект нацелен на производство 16 тыс. кубометров стройматериала в год
С начала года цены на них взлетели на 3,7%
Это самосвалы, погрузчики, краны и пр.
Первая, как и в 2022 году, Москва
От туризма до расширения торговли: Глава Бурятии подвёл итоги работы подкомисии по сотрудничеству России и Монголии
Она два дня работала в Улан-Удэ
Показатели 2022 года превысили предыдущие на 3,4%
Люди обратились в прокуратуру