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В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без водоснабжения

В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без водоснабжения
Экономика,  Фото:pixabay.com
Люди обратились в прокуратуру

В Бурятии многодетные семьи, нуждающиеся в жилье, имеют право на бесплатный земельный участок. По закону каждый предоставленный участок должен быть обеспечен всей инфраструктурой – дороги, свет, вода.

Это требование закона было нарушено при выделении четырёх участков в 124 микрорайоне Улан-Удэ.

- Администрацией города Улан-Удэ многодетным семьям предоставлены бесплатно в собственность земельные участки в 124 микрорайоне города для индивидуального строительства. В нарушение Земельного Кодекса РФ участки не обеспечены водоснабжением, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о понуждении городской администрации обеспечить земельные участки четырёх многодетных семей инженерной инфраструктурой.

Советский районный суд требования прокурора удовлетворил. Срок дан – 18 месяцев. 
прокуратура многодетные семьи

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