Люди обратились в прокуратуру
В Бурятии многодетные семьи, нуждающиеся в жилье, имеют право на бесплатный земельный участок. По закону каждый предоставленный участок должен быть обеспечен всей инфраструктурой – дороги, свет, вода.
Это требование закона было нарушено при выделении четырёх участков в 124 микрорайоне Улан-Удэ.
- Администрацией города Улан-Удэ многодетным семьям предоставлены бесплатно в собственность земельные участки в 124 микрорайоне города для индивидуального строительства. В нарушение Земельного Кодекса РФ участки не обеспечены водоснабжением, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о понуждении городской администрации обеспечить земельные участки четырёх многодетных семей инженерной инфраструктурой.
Советский районный суд требования прокурора удовлетворил. Срок дан – 18 месяцев.
В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без водоснабжения
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