В Улан-Удэ многодетным семьям выделили участки без водоснабжения

Люди обратились в прокуратуру



В Бурятии многодетные семьи, нуждающиеся в жилье, имеют право на бесплатный земельный участок. По закону каждый предоставленный участок должен быть обеспечен всей инфраструктурой – дороги, свет, вода.



Это требование закона было нарушено при выделении четырёх участков в 124 микрорайоне Улан-Удэ.



- Администрацией города Улан-Удэ многодетным семьям предоставлены бесплатно в собственность земельные участки в 124 микрорайоне города для индивидуального строительства. В нарушение Земельного Кодекса РФ участки не обеспечены водоснабжением, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о понуждении городской администрации обеспечить земельные участки четырёх многодетных семей инженерной инфраструктурой.



Советский районный суд требования прокурора удовлетворил. Срок дан – 18 месяцев.

