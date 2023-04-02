Чаще всего едут в Сочи, Санкт-Петербург и Кавминводы
Российские туристы стали активнее бронировать туры по России на майские праздники по сравнению с предыдущим годом, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на туроператоров.
- Популярностью пользуются Сочи, Санкт-Петербург и Кавминводы. В список внутренних направлений традиционно относят и Абхазию. По ним рост составляет от 8 до 25% по сравнению с прошлыми майскими праздниками, - рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По словам эксперта, туристы чаще стали выбирать именно эти города из-за удобной логистики и более низких цен по сравнению с зарубежьем. У людей, как правило, только 3–4 дня отдыха, и тратить большую часть времени на дорогу они не хотят. В Крым, наоборот, едут менее охотно. По отношению к прошлому сезону количество проданных туров упало на 30%. Основная причина – закрытый аэропорт.
В сфере экскурсионного туризма лидерами по-прежнему остаются Казань, Калининград, Северный Кавказ, Карелия и Алтай.
Традиционно популярны также Санкт-Петербург и города Золотого кольца. Кроме того, идёт активное бронирование туров на Камчатку и Байкал, Кавминвод, курортов Краснодарского края и Абхазии.
При этом стоимость туров по России увеличилась в среднем на 10–15% за счёт удорожания всех составляющих тура.
Туристы стали чаще выбирать отдых в России на майские праздники
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