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Росконгресс приглашает жителей Бурятии стать добровольцами на ВЭФ-2023

Росконгресс приглашает жителей Бурятии стать добровольцами на ВЭФ-2023
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Проезд и проживание во Владивостоке бесплатно

Волонтеры помогут в организации Восточного экономического форума – крупнейшего мероприятия Дальнего Востока. Подать заявку на участие в Форуме добровольцы могут до 6 апреля через платформу «ДОБРО.РФ».

Чтобы успешно пройти отбор, кандидаты должны соответствовать ряду требований:

- возраст  не менее 18 лет;

- гражданство Российской Федерации;

- владение английским языком на уровне Upper Intermediate и выше;

- регистрация и подача заявки на событие в роли волонтера на сайте congress.ru;

- прохождение онлайн-курса «Событийное волонёрство. Базовый курс».

Восточный экономический форум – международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Кандидатов, успешно прошедших первый этап отбора, ждет онлайн-тестирование на личностные качества и знание английского языка, а также интервью с членами оргкомитета форума. Испытания завершатся к середине июля. Волонтеров обеспечат проживанием и проездом к месту проведения форума и обратно.

ВЭФ-2023 пройдет на острове Русский во Владивостоке с 12 по 15 сентября.


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