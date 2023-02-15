В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли

За десять лет производство молока в республике сократилось вдвое







Дареев подвёл итоги работы Минсельхоза Бурятии в ушедшем году – рассказал о достижениях растениеводства и мясной промышленности, а также увеличении посевных площадей и поголовья сельхозживотных. В республике появляется и новая сельхозтехника. Её приобретают в том числе за счёт господдержки. Машинно-тракторный парк в 2022-ом пополнился на 220 единиц.



В пищевой и перерабытывающей промышленности динамично увеличивается производство хлеба, рыбных продуктов, напитков и воды. Свой вклад внесло создание новых и расширение действующих производств, строительство и модернизация убойных пунктов.



А вот молочная отрасль в республике сейчас переживает непростые времена – спад производства молока продолжается, подчеркнул зампред. По его словам, это серьёзная проблема.



- За последние десять лет мы «упали» в валовом производстве молока в Бурятии почти вдвое. Думали, что удастся остановить падение, но с этой задачей мы, честно скажу, не справились, – признал Галсан Дареев. – На самом деле, если посмотреть правде в глаза, молочное скотоводство – самое сложное производство в сельском хозяйстве. Сегодня все, скажем так, ударились в мясное. Оно полегче и люди, руководствуясь здравым смыслом, начали заниматься им. Самым простым считается зерновое хозяйство. А здесь – ежедневный монотонный труд. Тем не менее, в товарном секторе развитие продолжается – строим новые молочно-товарные фермы. Работы хватает, но мы её не бросаем. Будем прилагать усилия для развития отрасли. У нас есть чёткий план и дорожная карта.















Зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Галсан Дареев, курирующий развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, 13 февраля вышел на связь с населением. Он ответил на вопросы жителей республики во время прямого эфира.