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В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли

В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
За десять лет производство молока в республике сократилось вдвое

Зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Галсан Дареев, курирующий развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, 13 февраля вышел на связь с населением. Он ответил на вопросы жителей республики во время прямого эфира.
 
Дареев подвёл итоги работы Минсельхоза Бурятии в ушедшем году – рассказал о достижениях растениеводства и мясной промышленности, а также увеличении посевных площадей и поголовья сельхозживотных. В республике появляется и новая сельхозтехника. Её приобретают в том числе за счёт господдержки. Машинно-тракторный парк в 2022-ом пополнился на 220 единиц.
 
В пищевой и перерабытывающей промышленности динамично увеличивается производство хлеба, рыбных продуктов, напитков и воды. Свой вклад внесло создание новых и расширение действующих производств, строительство и модернизация убойных пунктов.
 
А вот молочная отрасль в республике сейчас переживает непростые времена – спад производства молока продолжается, подчеркнул зампред. По его словам, это серьёзная проблема.

- За последние десять лет мы «упали» в валовом производстве молока в Бурятии почти вдвое. Думали, что удастся остановить падение, но с этой задачей мы, честно скажу, не справились, – признал Галсан Дареев. –  На самом деле, если посмотреть правде в глаза, молочное скотоводство – самое сложное производство в сельском хозяйстве. Сегодня все, скажем так, ударились в мясное. Оно полегче и люди, руководствуясь здравым смыслом, начали заниматься им. Самым простым считается зерновое хозяйство. А здесь – ежедневный монотонный труд. Тем не менее, в товарном секторе развитие продолжается – строим новые молочно-товарные фермы. Работы хватает, но мы её не бросаем. Будем прилагать усилия для развития отрасли. У нас есть чёткий план и дорожная карта.



молоко сельское хозяйство

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