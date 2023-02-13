Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям
Первую в 2023 году партию экспортного зерна отправили из Бурятии в Монголию. Общий вес партии – 66,9 тонн.
- Проконтролирована при экспорте в Монголию первая партия овса общим весом 66,9 тонн. Фитосанитарный сертификат выдан на основании лабораторных заключений о карантинном фитосанитарном состоянии, проведённых Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР». Мероприятия по досмотру были проведены в соответствии с требованиями федерального закона «О карантине растений». Контроль показал, что продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В 2022 году из Бурятии на экспорт ушло 334 тонны зерна.
В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 13.02.2023
Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям
Экономика, 13.02.2023
Она оказалась в пятёрке худших российских регионов
Экономика, 12.02.2023
За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики
Экономика, 10.02.2023
Литр автотоплива в республике обойдётся в среднем в 51 рубль 62 копейки
Экономика, 10.02.2023
Их число в республике за два года заметно увеличилось
Идёт работа над проектом туристического кластера «Иркутск – Тальцы»
Они вместе с ЕАО оказались самыми нищими регионами
За год они стали дороже на 28,8%
Также работники боятся агрессии со стороны руководства
Тариф на электроэнергию для предприятия пообещали снизить вдвое
За месяц цены на них выросли на 0,2%
Строительство поддержит минтранс РФ
Проект позволит закрыть потребность республики в высококачественном мясе и создать новые рабочие места
На эти цели в республике выделят почти 20 миллионов рублей
Ранее оба города одержали победу во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов