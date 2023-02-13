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В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса

В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
Экономика,  Фото:управление Россельхознадзора
Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям

Первую в 2023 году партию экспортного зерна отправили из Бурятии в Монголию. Общий вес партии – 66,9 тонн.

- Проконтролирована при экспорте в Монголию первая партия овса общим весом 66,9 тонн. Фитосанитарный сертификат выдан на основании лабораторных заключений о карантинном фитосанитарном состоянии, проведённых Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР». Мероприятия по досмотру были проведены в соответствии с требованиями федерального закона «О карантине растений». Контроль показал, что продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В 2022 году из Бурятии на экспорт ушло 334 тонны зерна. 
Россельхознадзор

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