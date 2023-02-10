Бензин в Бурятии оказался самым дешёвым на Дальнем Востоке

Литр автотоплива в республике обойдётся в среднем в 51 рубль 62 копейки







Дизель в Бурятии стоит 63 рубля, и здесь республика уступает Хабаровскому краю (там он стоит 62,81).



Чуть выше цены на бензин в Приморье (51 рубль 67 копеек), Амурской области (51 рубль 84 копейки) и у хабаровчан (51 рубль 96 копеек). Самый дорогой продают в Якутии (58 рублей 82 копейки) и на Сахалине (59 рублей 68 копеек). Рекорды по ценам на дизель на Дальнем Востоке тоже бьют Сахалин (77 рублей 40 копеек) и Магаданская область (80 рублей 98 копеек за литр). Таковы данные Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты с 30 января по 5 февраля.



Стоимость литра бензина в среднем по России за этот период составила 55 рублей 88 копеек, дизеля – 58 рублей 81 копейку, а в ДФО – 53,01 и 69,29 рубля соответственно.





В Бурятии продают самый дешёвый бензин во всём Дальневосточном федеральном округе – за литр топлива у нас просят в среднем 51 рубль 62 копейки. При этом марка АИ-92 обойдётся примерно в 47 рублей 95 копеек, АИ-95 – в 50 рублей 61 копейку, АИ-98 (и выше) – в 61 рубль 2 копейки.