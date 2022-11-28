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В Бурятии через несколько дней подорожает электроэнергия

В Бурятии через несколько дней подорожает электроэнергия
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители республики будут платить на киловатт на 28 копеек больше

Уже через несколько дней в Бурятии подорожают все коммунальные услуги. Ранее в МУП «Водоканал» назвали тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение (канализацию). А недавно стало известно, на сколько повысятся цены на электроэнергию. Соответствующий приказ республиканской службы по тарифам (РСТ) опубликовали на официальном сайте АО «Читаэнегосбыт».

Согласно документу, для населения электричество подорожает с 3,178 рубля до 3,464 рубля за 1 киловатт-час – то есть на 28 копеек. Это уже второе повышение за год. Первое было в июле – с 3,059 до 3,178 рубля.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Бурятии, как и в целом по стране, повысятся внепланово с 1 декабря. Предельный индекс во всех регионах при этом будет одинаковым – 9%. А следующие полтора года – вплоть до июля 2024-го – цены на коммуналку пообещали не поднимать.  


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