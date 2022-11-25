В Бурятии с декабря вся коммуналка подорожает на 9%

В республике внепланово повысят тарифы на ЖКУ
- Индексацию тарифов, которая должна была состояться 1 июля 2023 года, перенесут на 1 декабря 2022-го, – писали федеральные издания. – Ожидается, что её предельный уровень не превысит 9%.
В Минэкономразвития РФ досрочное подорожание квартплаты тогда объяснили необходимостью «обеспечить развитие инфраструктуры и бесперебойную работу отрасли ЖКХ». То есть деньги на обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов решили брать их карманов россиян.
В республиканской службе по тарифам (РСТ) «Байкал-Daily» подтвердили, что через неделю тарифы повысятся и в Бурятии.
- Предельный уровень их индексации для населения в Бурятии, как и во всех регионах страны, на все коммунальные услуги составит в среднем 9%, – подчеркнул руководитель РСТ Борис Хмелёв.
При этом следующие полтора года – вплоть до июля 2024-го – поднимать тарифы не станут.
- Их изменение с 1 декабря года определено постановлением правительства РФ № 2053 от 14 ноября 2022 года, а также прогнозом социально-экономического развития России на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов, – добавили в РСТ.
В Бурятии в чек за коммуналку входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, капремонт, содержание и текущий ремонт жилья, а с апреля 2019 года в него включили ещё и вывоз мусора.