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В Бурятии с декабря вся коммуналка подорожает на 9%

В Бурятии с декабря вся коммуналка подорожает на 9%
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
 В республике внепланово повысят тарифы на ЖКУ

В июле в Бурятии, как и во всей России, традиционно выросли тарифы на коммуналку. А в конце сентября СМИ сообщили уже о втором за год, внеплановом повышении цен на услуги ЖКХ. Предельный индекс во всех регионах при этом будет одинаковым – 9%.

- Индексацию тарифов, которая должна была состояться 1 июля 2023 года, перенесут на 1 декабря 2022-го, – писали федеральные издания. – Ожидается, что её предельный уровень не превысит 9%.

В Минэкономразвития РФ досрочное подорожание квартплаты тогда объяснили необходимостью «обеспечить развитие инфраструктуры и бесперебойную работу отрасли ЖКХ». То есть деньги на обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов решили брать их карманов россиян.

В республиканской службе по тарифам (РСТ) «Байкал-Daily» подтвердили, что через неделю тарифы повысятся и в Бурятии. 

- Предельный уровень их индексации для населения в Бурятии, как и во всех регионах страны, на все коммунальные услуги составит в среднем 9%, – подчеркнул руководитель РСТ Борис Хмелёв.

При этом следующие полтора года – вплоть до июля 2024-го – поднимать тарифы не станут.

- Их изменение с 1 декабря года определено постановлением правительства РФ № 2053 от 14 ноября 2022 года, а также прогнозом социально-экономического развития России на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов, – добавили в РСТ.

В Бурятии в чек за коммуналку входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, капремонт, содержание и текущий ремонт жилья, а с апреля 2019 года в него включили ещё и вывоз мусора. 



ЖКХ водоснабжение электроэнергия тарифы Бурятия

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