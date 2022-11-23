Из Улан-Удэ с декабря могут запустить прямые рейсы в Мьянму

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Ещё в начале ноября российский туорператор «И-Линь Туризм» анонсировал рейсы из Улан-Удэ, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Иркутска и Читы в Мьянму. Это государство в Юго-Восточной Азии, в западной части полуострова Индокитай. Сообщалось, что компания заключили договор с Myanmar Airways. Согласно ему, перевозчик будет выполнять полёты из этих шести регионов в город Мандалай в Мьянме каждую неделю.
Недавно в «И-Линь Туризм» подтвердили намерение запустить чартерные рейсы в этом направлении уже с 1 декабря. Правда, как сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР), пакетных туров в продаже пока нет. При этом представители туроператора подчеркнули, что интерес к Мьянме у туристов из российских регионов высок и запросов на расчёт стоимости поездки было много
Источники «Вестника АТОР» рассказали, что переговоры с азиатским перевозчиком действительно велись, но никакой информации о финальных договорённостях пока нет. Озвучили лишь предполагаемую цену на билеты в оба конца – 45 тысяч рублей.
Опрошенные туроператоры позиционируют эту загадочную страну как однозначно интересную для любителей Юго-Восточной Азии и туристов, согласных тратить больше времени на экскурсии, чтобы ближе знакомиться с местной культурой, достопримечательностями и традициями.
- Мьянма, безусловно, может быть интересным направлением для искушённых туристов. Однако на стабильный и предсказуемый турпоток из городов Сибири сегодня рассчитывать не приходится, – считает представитель компании «ICS Travel Group».
Свою роль играет и растущая конкуренция. При наличии более понятного и бюджетного пляжного турпродукта (того же Тая) путешественники с меньшим энтузиазмом будут открывать для себя новые, экзотические и довольно дорогие направления.
- При наличии туров на прямых рейсах в более знакомый и привычный туристу Таиланд с хорошим обслуживанием и относительно невысокой стоимостью оценивать загрузку рейсов в Мьянму сейчас сложно. Это по большей части всё же экскурсионный отдых. Для массового пляжного там пока недостаточный уровень сервиса, – говорит другой эксперт.
В целом, по оценкам специалистов, возможный прогнозный поток российских туристов в Мьянму составляет порядка 50 тысяч человек в год. В Таиланд столько же приехало только в октябре.
Из Улан-Удэ с декабря могут запустить прямые рейсы в Мьянму
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