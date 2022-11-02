Минтранс России поддержал расширение перрона аэропорта «Байкал»

Семи стоянок для воздушных судов уже не хватает



Сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова принял участие в открытом диалоге членов Совета Федерации России с министром транспорта страны. Виталий Савельев узнал о проблемах улан-удэнского аэропорта «Байкал».

- Рассказал, в частности, о растущем пассажиропотоке и возрастающей роли аэропорта как международного мультимодального транспортно-логистического узла, - сообщил сенатор. - Если новая взлётной посадочная полоса у нас построена с огромным потенциалом для развития, то перрон стал узким местом, сдерживающим прием большего количества самолётов в удобное для людей время.

Министр согласился поддержать расширение перрона.

- С его заместителем Игорем Чаликом договорились о механизме решения вопроса, - отметил Вячеслав Наговицын.

- Нагрузка в аэропорту «Байкал» возрастает, особенно напряжёнными становятся пиковые нагрузки летом, - сообщал ранее его гендиректор Дмитрий Гармаев.

Из-за плохой погоды летом осенью самолёты, летящие из Москвы и других городов в Иркутск и Читу, используют аэродром в Улан-Удэ в качестве запасного. Но не только: траффик, особенно по утрам, постоянно растёт. В аэропорту «Байкал» для дозаправки приземляются лайнеры нескольких грузовых авиакомпаний.

- С утра на обслуживании в аэропорту «Байкал» одновременно 7 бортов. Все семь стоянок перрона заняты, - отметил Гармаев утром 19 октября.

Вячеслав Наговицын добавил, что по итогам совещания с министром транспорта России он ещё передал в письменном виде предложения по развитию городского электрического транспорта в Улан-Удэ, ремонта и строительства новых трамвайных линий, а также - по развитию транспортно-логистического центра «Тальцы».