Это рейсы в Иркутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Кызыл и Томск
Росавиация опубликовала список субсидированных маршрутов на 2023 год. Что касается Улан-Удэ, то будет поддержано пять направлений: из/в столицы Бурятии в Иркутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Кызыл и Томск.
Субсидирование рейсов в Кызыл и Томск стало возможным при участии Республики Бурятия в софинансировании рейсов, сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Рейсы в столицы Тувы и Томской области сегодня пользуются большой популярностью и востребованы пассажирами, добавил Дмитрий Гармаев. Стоимость субсидированного билета в Кызыл составляет от 4000 рублей в сторону, билета в Южно-Сахалинск – от 7000 рублей.
В этом году новыми направлениями стали рейсы из Улан-Удэ в Кызыл и Южно-Сахалинск.
Росавиация поддержит пять направлений из Улан-Удэ
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Это рейсы в Иркутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Кызыл и Томск
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