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Почти половина улан-удэнцев не имеют накоплений

Почти половина улан-удэнцев не имеют накоплений
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство планируют свои доходы и расходы на минимальный срок.

Почти у каждого второго жителя Улан-Удэ (47%) нет никаких накоплений, показал опрос, проведённый сервисом SuperJob. Большинство опрошенных жителей столицы Бурятии планируют свои доходы и расходы на минимальный срок.

22% опрошенных заявили, что если бы лишились сейчас всех источников дохода, могли бы прожить на свои сбережения один-два месяца, 13% - меньше месяца. От трёх до шести месяцев за счёт финансовой подушки безопасности продержались бы 7%, от полугода до года — 8%. Лишь 3% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года.

Чаще всего жители Улан-Удэ планируют свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода: об этом рассказали 43%. У 21% горизонт финансового планирования составляет от полугода до года, у 16% — более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 20% опрошенных. Тех, кто привык к финансовому планированию на длительный срок, вдвое больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди опрошенных до 34 (19% против 9%). Совсем не планируют доходы и расходы либо планируют их на минимальный срок чаще те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.

Отметим, каждый пятый житель Улан-Удэ (19%) оценивает уровень своей финансовой грамотности как высокий, 53% — как средний, 16% — как низкий. Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей считают себя экспертами в личных финансах вдвое чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч (35% против 17%).

сбережения

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