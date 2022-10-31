Снег прошёл, в основном, там, где сезонные полевые работы уже закончены
Обильные осадки, выпавшие в минувшие выходные в ряде районов Забайкалья, не причинили ущерб сельскохозяйственным культурам.
- На сегодняшний день уборка зерновых культур в регионе практически завершена. Большинство сельхозорганизаций уложились в агротехнологические сроки и уже получили урожай. Снегопад прошёл, в основном, в центральных районах Забайкалья, где сезонные полевые работы уже закончены. На юго-востоке и востоке края, где уборку ещё ведут несколько хозяйств, осадки выпали в меньшей степени и не оказали критического воздействия на сбор урожая – ущерб не зафиксирован. В тех хозяйствах, где растения оказались придавлены снегом, уборка будет продолжена после схода с полей снежного покрова, - рассказал руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарёв.
Он отметил, что уборка зерновых культур завершится на этой неделе. По оперативным данным, аграрии региона намолотили 178 тысяч тонн зерновых культур. Средняя урожайность по краю составляет 15,5 центнера с гектара.
Аграриям региона осталось убрать лён масличный и подсолнечник, сбор урожая которого в средней полосе ведётся в ноябре – в этом месяце наступает полная зрелость семян. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.
Снегопад в Забайкалье не нанёс ущерб сельхозкультурам
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