Горсовет Улан-Удэ принял в первом чтении бюджет на 2023 год

Состоялась 36-я сессии горсовета
На 36-й сессии Улан-Удэнского городского совета депутаты приняли в первом чтении проект решения о бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Общий объём доходов в 2023 году составит почти 21,1 млрд рублей. Объём расходов на 2023 год – 21,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета – 291 млн.
Отметим, собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета-2023 составят 5,2 млрд, безвозмездные поступления – 15,8 млрд.
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году предусмотрены в сумме 20,9 миллионов рублей, в 2024 году – 14,6 млн.
- По проекту бюджета состоялись публичные слушания, и на проект решения получены положительные заключения контрольно-счётной палаты города. При разработке проекта бюджеты учтены итоги исполнения по налоговым и неналоговым за 2021 год, и прошедший период текущего года. Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов разработан с учётом следующих факторов: с 2023 года федеральным законом от 14 июля текущего года вводится единый налоговый платёж, единый налоговый счёт, что повлияет на порядок уплаты налогов. Федеральным законом от 26 марта текущего года внесены изменения в налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от НДФЛ материальной выгоды полученной физическими лицами в 21-23 годах, доходах в виде процентов от вкладов в банках, полученных в 21 и 22 годах. Основным доходным источником бюджета города остаётся как всегда налог на физических лиц, доля НДФЛ в общем объёме собственных доходов в 23 году составляет 58%, прогноз поступления НДФЛ на 23 год прогнозируется 3 миллиарда 55 миллионов рублей, ожидаемый темп роста к 22 году – 104%. Поступление НДФЛ в 24 году планируется в объёме 3 миллиарда 178 миллионов, и в 25, 3 миллиарда 305 миллионов рублей, - сообщила заместитель мэра Улан-Удэ, председатель комитета по финансам Татьяна Базякина.
Увеличение текущих расходов предусмотрено в связи с вводом новой сети бюджетных учреждений, увеличением затрат муниципальных учреждений и предприятий отраслей ЖКХ, транспорта и других.
Земля для Тарбагатайского района
Также депутаты горсовета согласовали внесение изменений в границы города. Речь идёт о передачи части городских земель Тарбагатайскому району. Во владение района будет передана территория общей площадью 3,4 гектара в южной части Октябрьского района неподалёку от автодороги Улан-Удэ – Тарбагатай. На этом участке земли будет построен детский сад на 240 мест, а также там уже возводится школа на 360 мест для учеников из села Нижний Саянтуй.
ТОСов становится больше
Помимо этого, депутаты согласовали установления границ территорий сразу трёх новых ТОСОв. Они получили названия «Южный-67», «Лидер» и «Синегорье».
ТОС «Южный-67» организован жителями многоквартирного жилого дома №67 по улице Бограда, «Лидер» - создан инициативными студентами общежития республиканского многоуровневого колледжа по улице Выборгская 17, а в ТОС «Синегорье» вошли жители 20, 21, 22 кварталов и микрорайона Забайкальский.
Кроме этого, в Общественную палату города Улан-Удэ был назначен новый член взамен одного из досрочно сложивших полномочия. В общественную палату вошла директор гимназии №33 Дарима Халтаева.
В завершение 36-й сессии депутаты утвердили перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включения в муниципальные программы на 2023 год. В следующем году планируется исполнить 262 наказа.
Горсовет Улан-Удэ принял в первом чтении бюджет на 2023 год
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