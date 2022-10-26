Количество рейсов увеличилось на четверть
С начала 2022 года международный аэропорт «Байкал» обслужил 3 478 воздушных судов. Это на 24,9 % больше чем за аналогичный период 2021 года, сообщил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Интенсивность полётов растёт в том числе из-за появления новых авиамаршрутов. В этом году появились рейсы из Улан-Удэ в Кызыл, Южно-Сахалинск, а также увеличилась частота рейсов в Красноярск, Новосибирск. По международному направлению – в Улан-Батор – с 1 ноября число рейсов увеличивается до пяти в неделю. Помимо этого, выросли грузоперевозки из Китая.
Как сообщал «Байкал-Daily», к концу 2022 года аэропорт Улан-Удэ обслужит более 600 тысяч пассажиров, что на 60 тысяч больше чем в 2021 году.
Аэропорт «Байкал» увеличивает мощности
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