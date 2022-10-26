Аэропорт «Байкал» увеличивает мощности

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Население Бурятии стареет Экономика, При этом в среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины

Только треть дальневосточников довольны своей зарплатой Экономика, 21% жителей Дальнего Востока признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал