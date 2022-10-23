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В 2022 году аэропорт Улан-Удэ обслужит более 600 тысяч пассажиров

В 2022 году аэропорт Улан-Удэ обслужит более 600 тысяч пассажиров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самые популярные направления полётов: Москва, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск

- Прогноз на 2022 год – 610-620 тысяч пассажиров, - сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев. – В начале декабря точно пересечём отметку в 600 тысяч.

На 10 октября 2022 года международный аэропорт «Байкал» уже обслужил более полумиллиона человек. В прошлом году такая цифра была достигнута лишь 1 декабря. Всего же в 2021 году через воздушные ворота столицы Бурятии прошли 540,1 тыс. пассажиров.

В «ковидный» 2020 год, когда вводились самые жёсткие ограничения на всём транспорте, услугами аэропорта «Байкал» воспользовались 340 997 человек.

В 2019 году – 470 тысяч.
В 2018 году - более 376 тысяч человек.
В 2017 – 269,7 тысяч.

То есть с поправкой на ограничения по COVID-19 аэропорт Улан-Удэ показывает уверенный ежегодный рост пассажиропотока. Рекорд, кстати, был поставлен ещё в советское время: в 1990 году более 800 тысяч человек.

Самые популярные направления полётов: Москва, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск. Что касается новинок 2022 года, то это субсидируемый рейс авиакомпании «КрасАвиа» Улан-Удэ – Кызыл. Его загрузка до 100 процентов.

И Улан-Удэ сейчас единственный город в России, откуда можно самолётом напрямую попасть в столицу Монголии.

- С 1 ноября количество рейсов в Улан-Батор увеличивается с четырёх до пяти в неделю, - отметил гендиректор аэропорта.

Аэропорт «Чингисхан» – чрезвычайно удобен для стыковок при полётах из России в страны Юго-Восточной Азии, а также в Турцию, Казахстан.

Грузоперевозки

Рост перевозок грузов в аэропорту Улан-Удэ начался как раз в 2020 году, когда из-за карантинных ограничений стала «проседать» пассажирская составляющая. Он продолжился в 2021 году (на 300%). Растёт и сейчас.

- В сентябре 2022 года международный аэропорт «Байкал» обработал 824 тонны груза, - отметил Гармаев. - Разворот на Восток в действии.

«Грузовики» используют расположенный в Иволгинской степи аэропорт, как правило, для дозаправки.

С 24 октября выполнять такие рейсы в и из Улан-Удэ начнёт китайская грузовая авиакомпания Tianjin Air Cargo.

Строительство терминала

В декабре 2022 года наконец-то стартует строительство нового терминала для внутренних авиалиний, на который получены все разрешения надзорных органов.

- За три года проект подорожал с 1,9 млрд до 2,9 млрд рублей, - сообщил Дмитрий Гармаев.

Пока редкие международные рейсы продолжат обслуживаться сотрудниками аэропорта, таможней и пограничниками в ныне действующем здании аэровокзала.

Справка:

Аэропорт «Байкал» входит в холдинг «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко. Последний приобрёл актив у группы компаний «Метрополь» бывшего депутата Госдумы от Бурятии Михаила Слипенчука в 2017 году.

«Новапорт» — крупнейшая в России сеть региональных аэропортов. Холдинг «Новапорт» владеет и/или управляет контрольными пакетами акций в 21 региональных аэропортах в городах Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, Мурманск, Кемерово, Минеральные Воды, Калининград, Улан-Удэ, Владикавказ, Воронеж, Саранск, Белгород, Нальчик, Барнаул, Псков и Грузовом терминале Пулково, а также миноритарным пакетом (49%) в аэропорту Ставрополя.
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