В 2022 году аэропорт Улан-Удэ обслужит более 600 тысяч пассажиров



Аэропорт «Байкал» входит в холдинг «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко. Последний приобрёл актив у группы компаний «Метрополь» бывшего депутата Госдумы от Бурятии Михаила Слипенчука в 2017 году.



«Новапорт» — крупнейшая в России сеть региональных аэропортов. Холдинг «Новапорт» владеет и/или управляет контрольными пакетами акций в 21 региональных аэропортах в городах Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, Мурманск, Кемерово, Минеральные Воды, Калининград, Улан-Удэ, Владикавказ, Воронеж, Саранск, Белгород, Нальчик, Барнаул, Псков и Грузовом терминале Пулково, а также миноритарным пакетом (49%) в аэропорту Ставрополя.



- Прогноз на 2022 год – 610-620 тысяч пассажиров, - сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев. – В начале декабря точно пересечём отметку в 600 тысяч.На 10 октября 2022 года международный аэропорт «Байкал» уже обслужил более полумиллиона человек. В прошлом году такая цифра была достигнута лишь 1 декабря. Всего же в 2021 году через воздушные ворота столицы Бурятии прошли 540,1 тыс. пассажиров.В «ковидный» 2020 год, когда вводились самые жёсткие ограничения на всём транспорте, услугами аэропорта «Байкал» воспользовались 340 997 человек.В 2019 году – 470 тысяч.В 2018 году - более 376 тысяч человек.В 2017 – 269,7 тысяч.То есть с поправкой на ограничения по COVID-19 аэропорт Улан-Удэ показывает уверенный ежегодный рост пассажиропотока. Рекорд, кстати, был поставлен ещё в советское время: в 1990 году более 800 тысяч человек.Самые популярные направления полётов: Москва, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск. Что касается новинок 2022 года, то это субсидируемый рейс авиакомпании «КрасАвиа» Улан-Удэ – Кызыл. Его загрузка до 100 процентов.И Улан-Удэ сейчас единственный город в России, откуда можно самолётом напрямую попасть в столицу Монголии.- С 1 ноября количество рейсов в Улан-Батор увеличивается с четырёх до пяти в неделю, - отметил гендиректор аэропорта.Аэропорт «Чингисхан» – чрезвычайно удобен для стыковок при полётах из России в страны Юго-Восточной Азии, а также в Турцию, Казахстан.Рост перевозок грузов в аэропорту Улан-Удэ начался как раз в 2020 году, когда из-за карантинных ограничений стала «проседать» пассажирская составляющая. Он продолжился в 2021 году (на 300%). Растёт и сейчас.- В сентябре 2022 года международный аэропорт «Байкал» обработал 824 тонны груза, - отметил Гармаев. - Разворот на Восток в действии.«Грузовики» используют расположенный в Иволгинской степи аэропорт, как правило, для дозаправки.С 24 октября выполнять такие рейсы в и из Улан-Удэ начнёт китайская грузовая авиакомпания Tianjin Air Cargo.В декабре 2022 года наконец-то стартует строительство нового терминала для внутренних авиалиний, на который получены все разрешения надзорных органов.- За три года проект подорожал с 1,9 млрд до 2,9 млрд рублей, - сообщил Дмитрий Гармаев.Пока редкие международные рейсы продолжат обслуживаться сотрудниками аэропорта, таможней и пограничниками в ныне действующем здании аэровокзала.