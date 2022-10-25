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В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Балтахинова

В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Балтахинова
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ремонт участка протяжённостью 760 метров почти завершён

В Улан-Удэ завершается ремонт одной из важнейших дорог в центре города – улицы Балтахинова. Участок протяжённостью 760 метров от улицы Куйбышева до остановки «Советская» обновляет подрядная организация «Доринвест».

- Уже отфрезеровали старое дорожное полотно, установили бортовые камни, покрыли полосы по двум направлениям свежим асфальтом в два слоя. Сейчас идут работы по обустройству трамвайных посадочных площадок и остановочных карманов – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Осталось только нанести разметку и установить все нужные дорожные знаки. На этой неделе также состоится рабочая приемка объекта. Если замечаний не будет, то дорога будет сдана в эксплуатацию.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре также завершился ремонт дорог по проспекту Победы и по улице Куйбышева. Всего в этом году в Улан-Удэ завершается ремонт 29 участков дорог во всех трёх районах города, на которые было выделено в общей сложности 700 млн рублей.

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