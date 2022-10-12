В городе завершился ремонт проспекта Победы
В центре столице Бурятии отремонтировали проспект Победы. По запросам водителей на этом участке оптимизировали ситуацию с пешеходными переходами.
Ещё до начала ремонта состоялось комиссионное совещание ГИББД и комитета по транспорту. Было решено убрать два пешеходных перехода возле перекрёстка с улицей Фрунзе, так как они находились слишком близко друг к другу. А для повышения уровня безопасности на участке установили четыре искусственных дорожных неровности, которые видны издалека.
Подрядная организация обновила дорогу протяжённостью 860 метров от улицы Куйбышева до ТЦ «Сибирь». Площадь покрытия составляет 10,1 тысяч кв. м. Дорожники заменили бордюры, отфрезеровали старое полотно и покрыли проезжую часть в два слоя. На дороге нанесена разметка, установлены необходимые дорожные знаки. Все основные работы подрядчик проводил в ночное время.
Дорога по проспекту Победы обеспечивает подъезд к детским садам, гимназии №3, Бурятскому хореографическому колледжу, республиканскому госпиталю для ветеранов войн, к филиалу Кяхтинского краеведческого музея и т.д.
Рядом отремонтирована дорога по улице Куйбышева: от улицы Борсоева до улицы Коммунистическая. Также продолжается ремонт по улицам Балтахинова и Банзарова.
Напомним, в этом году завершается ремонт 29 участков общей протяжённостью 30 км во всех районах города. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В Улан-Удэ убрали два пешеходных перехода
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