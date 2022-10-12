Жители Бурятии переедают хлеба и сахара

При этом основных продуктов жители недоедают



Жители Бурятии недоедают мясопродуктов, фруктов, овощей, в том числе картофеля, яиц и даже растительного масла. Единственное, что жители республики потребляют в избытке – это сахар и хлебные продукты.



Соответствующую статистику по итогам 2021 года привёл Бурятстат, исходя из рекомендуемых рациональных норм, признанных минздравом России. Отметим, что по сравнению с 2020 годом, жители Бурятии начали всё же больше есть овощи и бахчевые продовольственные культуры, однако их потребление всё равно не дотягивают до нормы. Хуже жители республики питаются мясом, картофелем, молоком и другими основными продуктами.



В 2021 году среднедушевое потребление продуктов, не соответствующие рациональным нормам, составило: по картофелю - 81 кг, что на 9 кг меньше от рациональной нормы. По овощам и продовольственным бахчевым культурам – 64 (меньше на 76 кг). По фруктам и ягодам – 34 (меньше на 66 кг), мясу – 63 (меньше на 10 кг), молоку – 180 кг (меньше на 145 кг) и яйцу – 205 штук (на 55 кг).



- В 2021 году сельскохозяйственные производители обеспечили республику картофелем на 94,4 %. По овощам и бахчевым культурам уровень самообеспечения составил 57,8 %, фруктам и ягодам - 8 %, мясу - 68,3 %, молоку – 50,9 %, яйцу - 46,3 %, - сообщили в Бурятстате.



Исключением оказались хлебные продукты и сахар, потребление которых соответственно на 18 и на 5 кг больше нормы.



